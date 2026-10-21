Se calientan motores para las regionales 2027: instalación de la MOE y calendario electoral

Las acciones para recibir las elecciones regionales de 2027 ya empezaron a ejecutarse y se calientan motores para ver cuál es la radiografía política del país a nivel territorial. Este miércoles 21 de octubre se llevará a cabo la instalación de la Misión de Observación Electoral en cabeza de su directora, Alejandra Barrios y con el acompañamiento del registrador Hernán Penagos y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus. Además, la Registraduría prevé que hacia finales de octubre se pondrá en marcha el calendario electoral

En el encuentro que se gestará este miércoles para la instalación de la MOE, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Registraduría, estarán presentes las 34 delegaciones regionales de la misión y además se darán a conocer los libros elaborados por la entidad sobre las pasadas elecciones tanto de Congreso como de Presidencia. Según la MOE, estas "piezas contienen un análisis clave sobre la conformación del poder político en Colombia".

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Por su parte, respecto al calendario electoral que se presentará el próximo 31 de octubre, el registrador Penagos aseguró en su momentos que, "en octubre estamos presentando a Colombia el calendario electoral para las elecciones locales, es decir, alcaldes, gobernadores, consejos, asambleas y juntas administradoras locales, ya estamos trabajando, poniendo a punto todo el sistema electoral para estas elecciones. Las elecciones locales, alcaldes y gobernadores, concejales y diputados son muy determinantes para el país y hay que hacerlas muy bien, también como se hicieron estas elecciones para presidente".

Por otro lado, desde el ente registrados también se han adelantado otras tareas respecto a las labores propias de las elecciones. Este martes 20 de octubre Penagos asistió a una comisión de debates presidenciales de Funicar. El registrador señaló que es clave debatir si la realización de debates presidenciales requiere una normativa específica y si debería fijarse como un mandato legal o constitucional, dada su relevancia para mantener informada a la ciudadanía.

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Los debates presidenciales son determinantes para que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país, afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, durante 'The Commission on Presidential Debates' de @funcicar.



“Los debates, en este… pic.twitter.com/JmFjv0gD3e — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 20, 2026

Además, advirtió sobre el incremento en la cantidad de colectividades políticas que existen en el país, resaltando la urgencia de debatir posibles reformas para optimizar el funcionamiento del sistema electoral y político. “En el año 2009 llegamos a una cifra de 15 o 16 partidos políticos en el país. Desde 2016 a 2024 llegamos como a 40 o 50, nuevamente, 45 partidos políticos. Ese es un tema que hay que abordar”, afirmó.

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Lo cierto es que las elecciones están a la vuelta de la esquina y en ellas se podrá ver una imagen aproximada de como recibió el país la gestión del presidente Abelardo de la Espriella y de su gobierno, pues ahora, estrenando personaría jurídica con Defensores de la Patria, entra a medirse con las fuerzas tradicionales de derecha, entre las que resalta sobre todo el Centro Democrático. En las urnas se sabrá cuál es el impacto político de este nuevo partido de derecha y cuáles serán las implicaciones para otras colectividades que ya llevan varios años en el terreno de juego.

Además, es importante tener en cuenta cuál ha sido la relación que el presidente ha establecido con los partidos en el Congreso, pues desde que estaba en campaña marcó la distancia de los tradicionales, a pesar de que recibió el apoyo de la mayoría para ser elegido y de que aún esta en una suerte de luna de miel en el Legislativo. Los roces con las colectividades con las que se medirá en urnas no han pasado desapercibidas, sobre todo con el partido del expresidente Álvaro Uribe.

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