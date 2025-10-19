Se cierran las urnas en las elecciones a los consejos de juventud: así fue la jornada

La Registraduría reportó normalidad en las elecciones a los consejos municipales de Juventud. Foto: Archivo Particular

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, anunció el cierre de las urnas y resaltó que la jornada para las elecciones a los consejos municipales y locales de Juventud se desarrolló con normalidad.

Desde la sede principal de la Registraduría en Bogotá, Penagos dio un reporte de normalidad y que espera que así continúe mientras avanza el proceso de conteo y escrutinio de los votos, con 100.000 “jóvenes jurados que nos ayudarán en esa tarea”. También resaltó que “tuvimos la oportunidad de implementar nuevas capas de ciberseguridad verificando todo un proceso de amenazas y compromisos a la integridad tecnológica de la Registraduría”.

En ese sentido, recordó que esta es la segunda vez que se eligen este tipo de organismos de participación juvenil. A su juicio, lo principal es que el proceso “invite a formar mejores ciudadanos, y ayude a que las y los jóvenes se ocupen de lo público”.

“Hay que impulsar estas corporaciones, porque es la forma de mantener una democracia viva. Seguiremos trabajando fuerte para que se interesen más por lo público y que estas elecciones permitan mejorar la participación ciudadana en el futuro, en especial, en las elecciones al Congreso y a la Presidencia”, agregó Penagos.

A su turno, la defensora del Pueblo, Iris Marín, resaltó que “tuvimos una jornada que, en general, transcurrió de manera tranquila y pacífica. Pero quiero destacar la articulación institucional que hubo de todas las ramas del poder público, del Gobierno Nacional, de la Registraduría, el Ministerio Público, la Defensoría, la Contraloría y las personerías. Estuvimos articulados para garantizar unas elecciones libres y en paz y que son fundamentales para la democracia, porque es un semillero para fortalecerla”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que estuvo al frente del puesto de mando unificado, informó que las elecciones ocurrieron con normalidad y que “los 85 observadores electorales nacionales acreditados para este evento democrático realizaron un inmejorable acompañamiento durante lo corrido de la jornada electoral. Asimismo, se contó con la presencia de 45 observadores electorales internacionales, quienes acompañaron la jornada democrática y verificaron el normal desarrollo de los comicios, siendo esta una oportunidad única en el mundo para la participación juvenil en la toma de decisiones”.

