Se enreda caso pasaportes: Gobierno analiza urgencia manifiesta para garantizar servicio

El caso en torno al nuevo esquema de pasaportes sigue enredándose. Un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha del 16 de septiembre de 2026 y manos de El Espectador , negó las solicitudes de aclaración que presentaron la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de Moeda de Portugal por la decisión que suspendió temporalmente el convenio para la producción de las libretas. Con esta nueva providencia, se le abriría la puerta a una urgencia manifiesta para garantizar el servicio.

¿Qué dice el tribunal? Básicamente, que deja en las manos de la Cancillería cualquier tipo de determinación sobre lo que sigue en materia de pasaportes. En sus consideraciones, señala que “corresponde a cada una de las autoridades concernidas, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales, legales, técnicas y administrativas, evaluar las alternativas jurídicas y operativas disponibles y adoptar las decisiones que consideren necesarias para asegurar la continuidad del servicio público”.

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“Por lo anterior no le compete al juez popular sustituir a la Administración en la dirección, planeación o ejecución de las medidas de contingencia que resulten procedentes, ni determinar de manera previa cuáles mecanismos contractuales, presupuestales o logísticos deben implementarse para cumplir la orden impartida, pues ello implicaría trasladar al órgano judicial competencias que corresponden exclusivamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio”, se lee en el auto.

La situación le abre la puerta a una nueva urgencia manifiesta para garantizar el servicio mientras se termina de definir lo que ocurrirá con el modelo que dejó el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Se trata de una de las medidas que ya usó la administración pasada en medio de la finalización del convenio con Thomas Greg & Sons y la entrada en vigencia del esquema con Portugal.

Pero hay todavía varias dudas que rodean el proceso. De acuerdo con el canciller Omar Bula y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, Colombia tiene en stock 600.000 pasaportes, 410.000 en este momento y 190.000 que llegarán próximamente. Sin embargo, estos últimos hacen parte de un lote que viene directamente desde Portugal y que están en vilo por la misma decisión de ese tribunal.

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Los correos intercambiados entre la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda, a los que también tuvo acceso El Espectador, indican que la entidad colombiana ordenó suspender el envío de miles de libretas para cumplir el fallo. Desde Portugal respondieron que ya se había preparado un lote para el mes de septiembre. Incluso, esas libretas ya estaban embarcadas en varios vuelos programados para el 8 y 9 de este mes, pero la Imprenta dejó claro que, si se continuaba con el envío, la entidad extranjera lo hacía por su cuenta y riesgo y Colombia no pagaría fletes, almacenamiento, nacionalización y ningún gasto asociado.

Fuentes de alto nivel de la Cancillería le dijeron a este diario que el plazo para responder a la suspensión del convenio "no es realista", lo que le añade a la urgencia para tomar una decisión sobre qué seguirá para garantizar el servicio. Más allá de eso, confirmaron que entre las "alternativas" que analizan está, justamente, la urgencia manifiesta.

Ahora, la duda es si Thomas Greg & Sons volverá al esquema de producción teniendo en cuenta que es la única que empresa que ha cumplido con los estándares y los pliegos de adjudicación del contrato en el pasado. En todo caso, se está a la espera de que el tribunal tome una decisión de fondo sobre el esquema con el que el gobierno pasado sacó a la empresa extranjera de cualquier tipo de contratación sobre esas libretas.

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