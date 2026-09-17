Mindefensa Mora tiene respaldo del oficialismo en moción de censura: las claves del debate

A las 3:00 p. m. de este miércoles fue citada la plenaria del Senado para adelantar el debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, por los bombardeos contra estructuras criminales en los que han muerto al menos cuatro menores de edad. El Pacto Histórico sostiene que el jefe de la cartera debe salir de su cargo, pero el oficialismo respalda al ministro y se espera que la votación —el próximo 23 de septiembre— tenga un resultado similar a la del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Los primeros en tomar la palabra fueron los congresistas de la oposición. El senador Alex Flórez pidió a sus contradictores apoyar la moción y señaló que "reclutar a un niño es incorporarlo a un grupo armado contra su voluntad", por lo que "el niño reclutado es siempre una víctima, aunque cargue un fusil". Además, subrayó que las convenciones internacionales al respecto solicitan que hayan precauciones en cuanto a la presencia de menores.

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"Le pido que levanten la voz con la misma coherencia, griten con nosotros que los niños son víctimas y que los 18.000 reclutados por la guerrilla no eligieron estar ahí. Reclamen soluciones, sean conservadores y de derecha: exijan que se respete la ley. Sean provida y defiendan la vida de los niños que fueron manipulados y arrastrados a la guerra sin poder elegir. Defiendan la Constitución y el derecho internacional humanitario. Digan que no todo vale con ningún presidente, sea quien sea", apuntó el senador.

En solo 21 días en la presidencia, este gobierno condenó a morir bajo las bombas a 6 menores de edad que son víctimas de reclutamiento, víctimas de un Estado que jamás pudo llegar donde el grupo criminal y reclutador sí.



Las bombas nunca deben matar menores porque la fuerza del… pic.twitter.com/NLjbyvuepK — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 17, 2026

Por su lado, la senadora Alejandra Omaña subrayó que, desde el ascenso del presidente Abelardo de la Espriella al poder, surgió "una ola de violencia en Norte de Santander" y afirmó que "los líderes sociales tienen miedo porque además están siendo estigmatizados, señalados y perfilados". Su compañero de bancada, Ferney Silva, resaltó que un juzgado solicitó al Gobierno "adoptar medidas de precaución y metodologías que permitan defender y salvaguardar la vida de los menores".

"Nosotros tenemos que avanzar en los protocolos y en la protección, pero sobre todo en la sensibilidad de quien tiene el deber y la obligación de proteger la vida de todos los colombianos, especialmente los menores. Es por ello que termino diciéndole que este gobierno en lo que ha pasado, en lo que van estos 30 días, lo único que ha hecho es desafiar a la justicia apelando los fallos de la vida", agregó.

Me preocupa profundamente la doble moral de quienes se indignan por la muerte de menores en unos gobiernos, pero hoy aplauden que el Ministerio de Defensa anuncie públicamente que omitirán labores de inteligencia para identificar a niños y niñas antes de un bombardeo. Es… pic.twitter.com/2HQdyHwiiy — Carolina Corcho (@carolinacorcho) September 17, 2026

Terminadas las intervenciones del Pacto Histórico y tras la respuesta del senador Carlos Meisel (Centro Democrático) ante los señalamientos del senador David Racero contra su partido, la senadora Jennifer Pedraza criticó la forma en la que se estaba llevando la discusión, tanto del lado de la oposición como del oficialismo, y recalcó que debía ser un "debate riguroso y serio" ante el "nivel de violencia verbal" que había en la plenaria.

"Yo hice parte de los 20 votos en la Cámara de Representantes que le exigimos en ese entonces al gobierno Petro que respetara el derecho internacional humanitario y que hoy se lo venimos a exigir al gobierno de Abelardo de la Espriella con la misma contundencia con la que la hicimos", dijo en una intervención posterior.

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Después de eso, fue el turno del oficialismo. Wilder Escobar (Partido de la U) aseguró que "decir que no hubo planeación [por parte del Ministerio de Defensa para estos bombardeos] es desconocer que hubo un trabajo previo y con antelación para poder recuperar el control territorial por parte del Estado". En esa línea, precisó que la Fuerza Aérea "estaba atacando un campamento ilícito que se encontraba fortificado alrededor de una zona rural dispersa en medio de la selva, sin población civil a su alrededor".

"Indiscutiblemente hay una responsabilidad del Ejecutivo y del Gobierno. El ministro tendrá que responder y contarnos qué información previa tenía, cómo cumplió el principio de precaución, quién tomó la decisión y si se evaluaron otras alternativas, pero también tendrán que respondernos por el gobierno anterior y las omisiones de la paz total", agregó el senador Héctor Olimpo Espinosa (Partido Liberal).

El congresista de Cambio Radical Edgardo Espitia apuntó que "el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad es un delito grave, una violación a sus derechos y una práctica absolutamente prohibida por el derecho internacional humanitario" y añadió que "quien cometió ese crimen no fue el ministro de Defensa".

"La moción de censura, honorables senadores, es un instrumento definido constitucionalmente que sirve para retirar la confianza a un ministro que ha fallado en la administración de su cartera. La moción de censura no es entonces un juicio penal, pero mucho menos es un plebiscito ideológico. Lo que debemos preguntarnos es si el ministro en cuestión ha conducido la política de defensa por fuera de la Constitución y del derecho. Esa pregunta, con lo que hoy conoce el país, tiene una única respuesta. Y es que no", dijo la senadora María Clara Posada (Centro Democrático).

En respuesta a los recientes cuestionamientos sobre la operación aérea de alta precisión desarrollada en el Guaviare, ante el @SenadoGovCo, el ministro MG (r) @generaljmora ratificó que las operaciones de la Fuerza Pública se planifican y ejecutan bajo rigurosos controles de… pic.twitter.com/KNxKhxROOj — Mindefensa (@mindefensa) September 17, 2026

Luego fue el turno del ministro de Defensa, quien defendió su gestión y aseguró que “aquí no hay improvisación". También expuso que la decisión de los bombardeos se adoptó a partir de información de inteligencia que identificó un campamento de un grupo armado y la presencia de integrantes en "continuo combate". Además la operación fue "sometida a un proceso de planeamiento militar y contó con asesoría jurídica operacional".

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Mora precisó que la condición de víctima de los niños, niñas y adolescentes utilizados por las estructuras armadas "no está en discusión” y agregó que las operaciones de la Fuerza Pública se dirigen "contra amenazas militares identificadas con la información disponible y bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario”. En cuanto a los resultados operacionales, reportó que durante los primeros 39 días de su gestión obtuvieron resultados contra 24 jefes de estructuras criminales, rescataron a 29 personas secuestradas y recuperaron a 39 menores de edad.

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