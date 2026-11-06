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JEP estrena presidente y se aprieta el cinturón para aguantar los próximos años

El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth se posesionó e inició su periodo con decisiones y anuncios que marcan un cambio drástico en su operatividad. La austeridad será la regla.

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Redacción Judicial
AME3341. BOGOTÁ (COLOMBIA), 05/11/2026.- El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Danilo Rojas Betancourth, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). Danilo Rojas asumió el cargo con un llamado a que cesen los ataques contra la JEP, creada por el acuerdo que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016. EFE/Carlos Ortega
El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Danilo Rojas Betancourth. EFE/Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un nuevo presidente que llegó, entre otras cosas, con la tarea de apretarse el cinturón para que los recursos financieros alcancen para los próximos dos años y no se queden a mitad de camino. Este jueves 5 de noviembre, el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth se posesionó como presidente de esa jurisdicción e inició su periodo con decisiones y anuncios que marcan un cambio drástico en la operatividad de la JEP de ahora en adelante. Cambiar de edificio, reducir esquemas de protección,…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 2 horas
    Según la información reciente reportada por la propia entidad y su presidencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con aproximadamente 1.456 a 1.460 funcionarios de planta. En cuanto a los contratistas, la entidad maneja alrededor de 1.200 contratistas. Ademas desde la creación d ela JEP se creó la sección de apelaciones, la cual su ha pasado gran parte del tiempo haciendo nada.
  • Gloria Lucia(48075)Hace 5 horas
    Qué vergüenza que suceda esto, quedará ese legado de este gobierno
  • Javier(ti8zq)Hace 5 horas
    Ni modo, pedir a Dinamarca, Paises Bajos, etc., paises que reconozcan la importancia de estos procesos
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