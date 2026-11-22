Salió muy bien. Normalmente estas rondas de inversión tardan ocho meses en desarrollarse, esa ha sido la tradición en Colombia, y esta la hicimos prácticamente en 60 días. Se despertó un sentimiento de confianza en el futuro del país, de tranquilidad sobre la defensa de las reglas de juego en el sector productivo. Esto es muy importante al punto que llegaron más de 800 empresarios del país e inversionistas del mundo. Además, se logró un…

¿Cómo le fue en Nueva York y qué resultados hay para Colombia tras la primera jornada de la “Milagro Week”?

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Salió muy bien. Normalmente estas rondas de inversión tardan ocho meses en desarrollarse, esa ha sido la tradición en Colombia, y esta la hicimos prácticamente en 60 días. Se despertó un sentimiento de confianza en el futuro del país, de tranquilidad sobre la defensa de las reglas de juego en el sector productivo. Esto es muy importante al punto que llegaron más de 800 empresarios del país e inversionistas del mundo. Además, se logró un interés manifestado en decisiones de inversión por USD 43.200 millones. Si se revisan las rondas de inversión anteriores, normalmente eran expectativas de inversión de USD 30 millones. Esta que hicimos es una demostración de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella está generando confianza y esperanza en el futuro del país.

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¿Se están retomando canales para acercar al sector privado?

Es que se volvieron a activar unos canales de conversación entre el sector empresarial y el Gobierno Nacional, que se habían perdido en cuatro años, porque lo que hubo fue un ataque recurrente en ese gobierno de (Gustavo) Petro al sector productivo. Aquí lo que hay ahora es un sentimiento de todo lo contrario; es un ánimo de que es con el sector productivo que vamos a lograr crecer. Y todo eso se logra, además, invirtiendo muchísimos menos recursos. La última ronda de inversión fue la de Osaka (Japón) y en ella se gastaron USD 12 millones en un palacete que no sirvió para nada, en el gobierno Petro, y además se gastaron más de COP 1.500 millones en una ronda de inversión que dejó expectativas de USD 37 millones. En esta, gastando el 20 % de ese monto de los COP 1.500 millones, o sea cerca de COP 200 o COP 300 millones, se logran decisiones de inversión de casi USD 43.200 millones.

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¿Hay ánimo de tener en el radar a Colombia?

Es una demostración de que se puede ser mucho más eficiente con los recursos públicos y de que, además, el ánimo de trabajar mancomunadamente con el sector productivo sí ayuda a que se genere sentimiento de seguridad y tranquilidad para que la inversión fluya y con ello se genere crecimiento en la economía.

¿En qué sectores y regiones se inyectarán las inversiones logradas?

Son decisiones de inversión a cuatro años, aproximadamente. Y estamos recorriendo 24 departamentos del país. Esto, entre otras, recoge sectores como transporte e infraestructura, porque hay proyectos relacionados con aeropuertos y con redes férreas. También incluye al sector minero, de minerales críticos o estratégicos; sectores de hidrocarburos, de petróleo y gas; sectores de inclusión financiera; sectores de renovación urbana, como construcción; sectores de energía, lo cual es muy importante porque somos un país con un enorme potencial en energías eólica y solar; y sectores de comercio, de salud, de agroindustria. Algunos de estos últimos son para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hay un capítulo de donación para conservación ambiental en parques nacionales naturales.

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¿Se puede asegurar que el sector privado cree en el país?

Es que también está todo el respaldo de las tres grandes multilaterales juntas, que eso no se había visto antes, con el compromiso de la inversión para y desde el sector privado. Esto es muy significativo, porque casi USD 20.000 millones vienen de ese compromiso de las multilaterales para el sector privado.

Bueno, Vicepresidente, ¿cuál es el siguiente paso para consolidar esas inversiones?

Son varios pasos. El primero es seguir alimentando el banco de proyectos de inversión. Ese es el portafolio sobre el cual se construye la atracción de inversión hacia el futuro. Eso, además, nos va a permitir recoger proyectos de otros territorios. Lo que estamos viendo es que, cuando llegamos al gobierno, recibimos en la ventanilla única del inversionista 13 proyectos únicamente; y ya logramos armar 250, lo cual cambió toda la historia. Y hoy hay mucho más interés en presentar proyectos, lo cual va a seguir alimentando ese banco. Lo otro que sigue es que Procolombia va a asumir un rol de estructuración de proyectos mucho más fuerte. La razón es que Colombia adolece de capacidades de estructuración de proyectos y eso es crítico para poder salir al exterior a conseguir fuentes de financiación. Entonces, ellos van a fortalecer ese capítulo. Y el tercer paso es el seguimiento a estas decisiones de inversión; vamos a hacer un seguimiento uno a uno, de la mano de Procolombia, para garantizar que se vayan materializando en los distintos territorios del país.

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¿Se tienen que hacer ajustes normativos para viabilizar esas inversiones?

Viene todo el trabajo del plan destrabe, que es para la simplificación de trámites que le hacen la vida imposible al empresario. Es para la facilitación de licenciamiento, la simplificación de trámites, el mejoramiento en la consulta previa, entre otros temas, porque eso va a ser definitivo para la seguridad jurídica. A esto se suma que se debe seguir generando ese sentimiento de confianza ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que sería el siguiente capítulo; después en Oriente Próximo y luego Asia. Hay que llevar estos eventos al mundo entero.

¿Dónde y cuándo será la siguiente jornada “Milagro Week”?

Marzo del próximo año y la haremos en Madrid (España). Se hará en Madrid para recoger a toda la Unión Europea. España es dentro de la Unión Europea el mayor protagonista de atracción de inversión de Europa hacia Colombia. Y lo hacemos en Europa, porque cuando suma realmente la Unión Europea, hoy sería como el primer socio de inversión del país.

José Manuel Restrepo confirmó que se está trabajando en la búsqueda de acuerdos para que la ley de ajuste fiscal pueda avanzar en el Congreso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿El sector privado y la comunidad internacional ahora ven de manera diferente a Colombia?

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Sin ninguna duda. El sector privado se sentía huérfano, se sentía abandonado, atacado, satanizado. Y así nos lo han dicho. Incluso, nos han dicho que muchas de estas decisiones de inversión las tenían aplazadas, represadas, porque les daba miedo proceder en Colombia. También nos dicen que, si hubiese llegado (Iván) Cepeda, no existía ninguna posibilidad de que hubieran hecho inversión. Pero como llegó un cambio, llegó una transformación para el país, llegó un gobierno amigo de la iniciativa privada y de la libertad de empresa, pues están tomando las decisiones y por eso se han animado a seguir invirtiendo en Colombia.

¿Había un riesgo sobre la inversión?

El escenario es totalmente distinto. Ahora es un escenario en el que se está construyendo una señal de confianza y en donde están viendo que no hay un Estado que viene a joder o a hacerle la vida imposible al empresario, sino que es un Estado que viene a facilitarle la vida a ese empresario.

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Vicepresidente, ¿cómo ve el panorama en torno al debate de la ley de ajuste fiscal?

Esto es como una moneda y es una moneda de dos caras. La moneda se llama confianza, que es lo que el presidente quiere: quiere construir confianza. Una de las caras es el ordenamiento de las finanzas públicas, es lograr ordenar lo que se destruyó en cuatro años en el gobierno de Petro. Ellos acabaron con las finanzas públicas del país. Y, por el otro lado de la moneda, está el crecimiento, que es lo que me ha encomendado el presidente. Desde la perspectiva del ordenamiento de las finanzas públicas, es volver a corregir lo que Petro destruyó; lo que hizo fue sobreendeudar a Colombia, incrementar por cuatro veces el déficit fiscal primario, duplicar el costo de los intereses de la deuda pública y destruir la regla fiscal.

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La ley fiscal, más allá de las polémicas que ya generó, ¿busca establecer soluciones para esto que describe?

Es que todo eso generó que los mercados perdieron confianza en Colombia y así se lo dicen a uno abiertamente. Nos dicen que ya no se tenía un reconocimiento de Colombia como la histórica nación macroprudente. Entonces, ahí estamos corrigiendo ese escenario y el ministro (Miguel Gómez, de Hacienda) lidera ese proceso. Y, por el otro lado, la otra cara de la moneda es la Misión Crecer, que es la que le encomienda el presidente al vicepresidente y aquí estamos trabajando en esa dirección.

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¿De dónde saldrán los recursos que se buscaban a través de los gravámenes que se han ido quitando de la ley de ajuste fiscal?

Ahí hay dos caminos. El primero es que tengamos todos claridad de la dimensión del problema. Y yo creo que en eso ya hay un entendimiento común entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay un entendimiento de que aquí hay una destrucción fiscal que nos dejaron y que, de no hacer nada, podemos terminar en un escenario de default o de crisis fiscal que nunca hemos tenido como país. Entonces, se necesita actuar. Hay un monto de un ajuste fiscal que llega hasta 4,7 % del PIB en 2030. Y hay unos instrumentos para llegar allá.

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¿Cuáles son, entonces, esos caminos?

El primero es el ajuste del gasto público; es decir, la reducción del tamaño del Estado, la simplificación del Estado. Ese tiene que ser el primer compromiso. Y, evidentemente, hay que buscar caminos para que contribuyan los que más tienen. Lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es la ingeniería financiera suficiente para lograr darle una respuesta a esa fuente de financiación.

🇨🇴 ¡La primera #MilagroWeek del Gobierno de Abelardo De La Espriella logró un resultado histórico!



Colombia tiene compromisos de inversión por más de US$43.200 millones, que incluyen obras viales, férreas, portuarias y aeroportuarias, además de iniciativas en hidrocarburos,… pic.twitter.com/L33voi7r8D — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 20, 2026

Pero, señor Vicepresidente, ¿el Gobierno sí tiene esa ruta?

Es Hacienda el que define cuál es el camino para lograr el ajuste fiscal, pero lo que está claro es que el ajuste fiscal tiene que darse. Y si bien se reducen algunos de esos tributos, pues hay que buscar otros caminos para generar el ingreso suficiente que sean caminos creíbles. Eso es muy importante.

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¿Cómo le fue con el congresista demócrata Gregory Meeks, con quien se reunió luego de que se conociera la carta de excusas del canciller Omar Bula por lo que decía sobre ese partido?

Yo ya me había reunido con el congresista Gregory Meeks antes de la toma de posesión como Gobierno Nacional. Yo, explícitamente, pedí esa reunión. Tuvimos una muy buena conversación y aquí vuelvo a tener una nueva con él. Lo vi muy tranquilo respecto de seguir construyendo eso que Colombia tuvo en el pasado, y que el gobierno Petro destruyó, que es una relación bilateral, bicameral, bipartidista, multidisciplinar. Le hablé explícitamente del compromiso que tenemos como nación para seguir haciendo de Estados Unidos el socio más importante de Colombia; el socio no solamente en materia de inversión y de comercio, sino también un socio clave en la cooperación en materia de seguridad, en la cooperación académica, en la cooperación científica, en la cooperación cultural. Él estuvo de acuerdo en eso. Le conté lo que estamos haciendo por las comunidades afro en el Pacífico, lo que ha venido liderando el presidente con la reconstrucción en el Valle del Cauca, igual que en Chocó, la tarea que estamos emprendiendo frente a ese desafío y el compromiso que tenemos en materia social y en materia ambiental.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que, para el debate legislativo, “hay un entendimiento de que aquí hay una destrucción fiscal”. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿De qué forma fue recibido por parte del demócrata Meeks todo este diálogo?

Es que después de cuatro años en los que se dieron los peores datos en deforestación durante el gobierno Petro, pues estamos volviendo a recuperar el compromiso medioambiental. Y también le explicamos lo que estamos haciendo en materia laboral. Yo creo que aquí hay un compromiso del Gobierno para seguir trabajando con los Estados Unidos y en esa lógica bipartidista que es tan importante. La verdad es que fue una reunión muy cordial, muy amable, como la que ya habíamos tenido, repito, antes de la posesión.

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¿Meeks le solicitó algo particular a Colombia?

No, e incluso lo que dijo es que le interesaría mucho venir a Colombia, poder conocer, entre otras cosas, lo que estamos haciendo en materia de compromiso con el Pacífico colombiano. También le conté cómo el Gobierno de Abelardo de la Espriella había tomado la decisión de hacer su inscripción como candidatura en el Pacífico y su inauguración, o sea, la ceremonia de posesión, en el Pacífico, con ese compromiso que tiene Abelardo de la Espriella de lograr que el Pacífico sea una de sus prioridades en materia de inversión; le conté sobre los proyectos que se han venido diseñando para Chocó, para el Valle y para el resto del Pacífico colombiano. Quedó muy gratamente sorprendido y seguramente lo tendremos en algún momento en Colombia próximamente.

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