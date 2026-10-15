Seguridad de Petro pidió francotiradores en el Capitolio: Congreso explicó la medida

Después de múltiples cuestionamientos, en el marco de la expectativa por la aplicación del nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y la protesta social, Henríquez reveló la carta con la petición del equipo del exmandatario. Según esa misiva, que se…

El presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), confirmó en la tarde de este miércoles que los francotiradores que hicieron presencia en la terraza del Capitolio durante la jornada de manifestaciones fueron petición expresa del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Después de múltiples cuestionamientos, en el marco de la expectativa por la aplicación del nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y la protesta social, Henríquez reveló la carta con la petición del equipo del exmandatario. Según esa misiva, que se remitió a la Secretaría del Senado, se pide “autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio (Congreso de la República) a dos funcionarios de la Fuerza Pública, a partir de las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la integridad del Doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”.

Publicidad

Puede leer: El Espectador le explica el camino del nuevo decreto que regula la movilización social

En efecto, Henríquez sustentó que "el decreto 1066 de 2015 brinda las garantías de seguridad de presidentes y expresidentes de la República. Los hombres que usted (Jennifer Pedraza) vio aquí apostados en el Congreso de los colombianos, yo di la orden porque la solicitud me la hizo el día de ayer el expresidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego". Enseguida el presidente ordenó la lectura de la misiva que llegó 24 horas antes de la marcha a las instalaciones del Capitolio.

“Todas las veces que me sean necesarias”: ese fue el cierre del presidente del Senado frente a la decisión de autorizar la petición realizada por el equipo de seguridad del expresidente. Las aclaraciones del integrante de la cabeza del Legislativo llegaron después de que la también senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), cuestionara la presencia de estos uniformados en el Capitolio. “¿Qué hace la Fuerza Pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta?”, señaló la parlamentaria. Esos mismos interrogantes también los expusieron otros militantes del Pacto como el representante Gabriel Becerra.

Le puede interesar

El presidente del Senado, Honorio Henriquez, aclaró que la presencia de uniformados portando armas en el techo del Capitolio Nacional fue una medida que adoptó el Congreso por solicitud del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.



Henriquez manifestó que la petición… pic.twitter.com/T9H6gcQ8qY — El Espectador (@elespectador) October 14, 2026

Esos mismos interrogantes también los expusieron otros militantes del Pacto como el representante Gabriel Becerra. Las críticas de la oposición sobre la presencia de estos informados se emitieron, especialmente, en redes sociales. “¿Esa es la instrucción que imparte su nuevo decreto?”, cuestionó Becerra, horas antes de que se conociera la carta dirigida al Capitolio.

Le puede interesar: Así fueron las marchas de este 14 de octubre: Petro no habló en tarima

En esa misma línea, Gustavo Bolívar acusó a los funcionarios de intimar “una marcha alegre y pacífica con gentes tan firmes en la defensa de la vida y la democracia”. Además, también hizo una referencia a la Masacre de las Bananeras con la foto de los uniformados. Como en el caso de Becerra, las críticas llegaron después del mediodía, sin que se conociera la razón por la cuál los uniformados estaban en la terraza del Capitolio.

Abelardo de la Espriella, ministro de Defensa y ministro del Interior! ¿Qué hacen militares con fusiles en la Plaza de Bolívar, encima del Capitolio? ¿Esa es la instrucción que imparte su nuevo decreto?



Alertamos, a la @DefensoriaCol y a la @PGN_COL ante estos hechos. ¡Exigimos… pic.twitter.com/9ouslWPJM9 — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 14, 2026

Y es que Petro fue el principal convocante a la jornada de marchas de la oposición política de este miércoles, como jefe político del Pacto Histórico. Aunque hizo presencia en la Plaza de Bolívar, frente a los polémicos uniformados que lo custodiaban, finalmente no se dirigió desde tarima a la masa de manifestantes que llegaron a las puertas del Capitolio desde distintos puntos de la capital. No obstante, sí caminó entre los asistentes de esta jornada. Las manifestaciones de este miércoles se desarrollaron sin reportes de incidentes de orden público y culminaron sobe las 5:00 p. m.

Durante su recorrido por la Plaza, la primera en calle como jefe de la oposición, al exmandatario se le vio acompañado de su esquema de seguridad, mientras se tomaba fotos con las personas que acompañaron su convocatoria. Sectores sindicales y militantes del Pacto fueron los que principalmente acogieron ese llamado.

Le puede interesar: Así fueron las marchas de este 14 de octubre: Petro no habló en tarima

Estas críticas tienen de fondo el ambiente que se creó alrededor del nuevo decreto sobre la acción de la Fuerza Pública y la protesta social, que se firmó a horas de esta jornada de manifestaciones. Fue esta la primera convocatoria a la calle de la oposición al Gobierno De la Espriella. Ahora, bajo esta normativa, que ya fue demandada por varios sectores, falta el balance oficial que tiene que entregar el Ejecutivo sobre la jornada. Encabezados por el presidente De la Espriella, el gobierno monitoreó las protestas desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.