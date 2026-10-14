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El Espectador le explica el camino del nuevo decreto que regula la movilización social

Las marchas convocadas por el Pacto Histórico, la CUT y Fecode coincidieron con la entrada en vigor del decreto que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública. La oposición cuestiona sus alcances constitucionales, mientras el Gobierno insiste en que garantizará la protesta pacífica y actuará frente a hechos violentos.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro

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Hoy la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella salió a las calles en la convocatoria hecha por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). No solamente en Bogotá, sino también en las principales ciudades del país, poniendo a prueba la relación del Gobierno con la movilización social.

Para esto, desde finales de septiembre, en cabeza de Rodrigo Lara, el ministro del Interior, se trabajó en el recién estrenado decreto 1525 de 2026, con el cual establecen una serie de…

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior. HugoCaroJ hcaro@elespectador.com
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