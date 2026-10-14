El Espectador le explica el camino del nuevo decreto que regula la movilización social

Para esto, desde finales de septiembre, en cabeza de Rodrigo Lara, el ministro del Interior, se trabajó en el recién estrenado decreto 1525 de 2026, con el cual establecen una serie de…

Hoy la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella salió a las calles en la convocatoria hecha por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). No solamente en Bogotá, sino también en las principales ciudades del país, poniendo a prueba la relación del Gobierno con la movilización social.

Para esto, desde finales de septiembre, en cabeza de Rodrigo Lara, el ministro del Interior, se trabajó en el recién estrenado decreto 1525 de 2026, con el cual establecen una serie de lineamientos para regular la movilización social y la intervención de la Fuerza Pública. Un cambio de pautas que entró en vigor menos de 24 horas antes de una movilización masiva como la que se ha visto durante el día y que les hemos contado aquí, en El Espectador.

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Mientras se define la continuidad de este decreto, que desde la oposición es considerado “inconstitucional”, pues se coarta el derecho a la protesta y debió pasar primero por el Congreso, en este espacio le contamos cual fue el camino y con quién consultó el gobierno de De la Espriella esta serie de medidas.

¿Qué cambió el decreto que regula las protestas?

La primera de las iniciativas que abrió este debate fue un borrador de decreto de 24 artículos, elaborado por el Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, para modificar el Decreto 003 de 2021, que establece los protocolos de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. El Gobierno justificó los cambios en el aumento de los eventos de protesta y conflicto social, así como en la necesidad de proteger a quienes no participan en las movilizaciones y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

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El documento propone que la Policía mantenga un dispositivo de acompañamiento a las manifestaciones, ubicado a una distancia mínima de cuatro metros. También contempla la posibilidad de individualizar e intervenir contra personas que porten o empleen armas, explosivos o artefactos incendiarios, retengan a otras personas contra su voluntad, agredan a terceros o destruyan infraestructura pública o privada.

Uno de los puntos más discutidos es la relación entre el diálogo y el uso de la fuerza. El borrador establece que privilegiar la mediación no constituye un requisito previo que impida a las autoridades actuar contra quienes cometan actos violentos. En otras palabras, el diálogo puede mantenerse con quienes se manifiestan pacíficamente mientras la Policía interviene contra personas identificadas por determinadas conductas.

El Ejecutivo sostiene que esto no significa abandonar la mediación ni desconocer el derecho a la protesta. El texto plantea que los espacios de diálogo pueden retomarse incluso después de que se haya empleado la fuerza, siempre que hayan cesado las acciones violentas y se protejan los derechos de los manifestantes pacíficos y de quienes no participan.

El Gobierno también puso sobre la mesa las limitaciones que, a su juicio, tiene la regulación vigente para responder a bloqueos que comprometan el abastecimiento, la atención en salud o el paso de misiones médicas. Según los datos citados por el Ministerio del Interior, los eventos de protesta y conflicto manifiesto pasaron de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025. Ese último año, los casos se registraron en 536 municipios, y los bloqueos o cortes de ruta representaron el 41 %.

El aumento de las cifras es uno de los argumentos oficiales para justificar la reforma. Sin embargo, por sí solo no resuelve la discusión sobre la proporcionalidad de las medidas ni sobre los límites que tiene el Ejecutivo para regular el ejercicio de un derecho fundamental.

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¿Por qué el decreto generó un choque político?

La propuesta se conoció el 30 de septiembre y rápidamente dividió opiniones entre el oficialismo y la oposición. Para sus defensores, la regulación busca impedir que las manifestaciones se conviertan en escenarios de violencia y garantizar los derechos de quienes no participan en ellas. Para sus críticos, la posibilidad de intervenir sin agotar primero el diálogo puede abrir la puerta a actuaciones que restrinjan la movilización social.

Desde sectores de izquierda se cuestionó que el Gobierno pudiera intervenir directamente contra personas señaladas por actos violentos sin que el diálogo funcionara como una etapa previa obligatoria. Gabriel Rondón, exviceministro del Interior, y el representante Camilo Torres, del Pacto Histórico, advirtieron sobre los riesgos que, a su juicio, la propuesta representa para la participación ciudadana y el derecho a la protesta.

En contraste, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, defendió la intervención de la Fuerza Pública ante protestas violentas. El liberal Héctor Olimpo Espinosa, por su parte, llamó a examinar si el Gobierno se mantiene dentro de sus competencias, pues la regulación de un derecho constitucional también plantea preguntas sobre el papel del Congreso.

El debate, por tanto, no se limita a decidir cuándo puede actuar la Policía. También incluye quién tiene la competencia para fijar las reglas y cuáles son las garantías para evitar que las medidas dirigidas contra hechos violentos terminen afectando a quienes se manifiestan pacíficamente. La discusión coincidió, además, con el interés de la oposición de regresar a las calles para recuperar visibilidad política de cara a las elecciones regionales de 2027. Esa dimensión electoral quedó expuesta en las publicaciones de los primeros días de octubre, que relacionaron la propuesta del Gobierno con el pulso entre oficialismo y oposición.

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¿Qué otras herramientas de supervisión prepara el Gobierno?

La regulación de las protestas no fue la única iniciativa conocida durante la semana. Una publicación del 3 de octubre amplió el panorama al reunir tres medidas impulsadas por el Gobierno: la modificación de las reglas para las manifestaciones, la creación de un sistema de información sobre las guardias indígenas y el uso de una herramienta de escucha digital para analizar la percepción ciudadana sobre la Presidencia y el Ejecutivo.

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El sistema de información propuesto para las guardias indígenas quedaría a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. El proyecto plantea incorporar 14 artículos al Decreto 1066 de 2015 con el argumento de que el Gobierno no cuenta con información precisa sobre el número de integrantes de esas guardias, los territorios en los que actúan o las autoridades que las orientan. En paralelo, la Administración planteó utilizar el software Talkwalker, una herramienta que ya había sido empleada por el gobierno de Gustavo Petro para analizar la presencia y la percepción de la ciudadanía, los medios y las redes sociales frente al Ejecutivo.

Las tres iniciativas tienen alcances distintos: una regula la actuación estatal frente a las manifestaciones; otra busca reunir información sobre las guardias indígenas; y la tercera pretende analizar la conversación digital. No son una sola política ni tienen necesariamente el mismo fundamento jurídico. Pero su coincidencia abrió una discusión más amplia sobre la forma en que el Gobierno busca conocer, supervisar y responder a distintas expresiones de oposición.

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¿Qué es el estatuto antiterrorista y qué cambiaría?

A partir del 5 de octubre, la cobertura se concentró también en el estatuto antiterrorista, otra de las iniciativas de seguridad del Gobierno. El Ministerio del Interior estructuró el proyecto junto con las carteras de Defensa y Justicia, mientras que el Ejecutivo prepara, en paralelo, una ley de sometimiento para integrantes de organizaciones criminales que se entreguen a la justicia.

La propuesta contempla un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas. El Consejo Nacional de Seguridad determinaría las inclusiones, con una instancia técnica de recomendación. El mecanismo incorporaría listas vinculantes de Naciones Unidas y permitiría designaciones provisionales a partir de decisiones extranjeras calificadas, además de designaciones autónomas colombianas. El borrador también prevé solicitudes de exclusión, revisiones periódicas y control judicial ante el Consejo de Estado.

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La inclusión en el registro tendría consecuencias que van más allá de la identificación de una organización. El proyecto contempla nuevos delitos y agravantes relacionados con el apoyo material a grupos incluidos, la instrumentalización de población civil, el uso de drones con fines terroristas, la interferencia de sistemas de comunicación y navegación y ciertas conductas vinculadas con la minería ilegal y la comercialización de minerales de origen ilícito.

El alcance penal es amplio. Por ejemplo, el borrador propone castigar con penas de entre 13 y 22 años el apoyo material a una organización registrada, incluso cuando quien presta determinados servicios no participe directamente en un atentado. También plantea un delito de instrumentalización de población civil, con penas de entre 10 y 18 años, para quien organice o dirija multitudes con el fin de obstruir operaciones de la Fuerza Pública, retener unidades o liberar personas capturadas en beneficio de una organización incluida en el registro.

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En el caso de los drones, el proyecto propone sanciones por fabricar, adaptar, adquirir, almacenar, portar o transportar sistemas no tripulados con las finalidades ilícitas descritas en el articulado. Las penas podrían aumentar si se incorporan explosivos o si la conducta se dirige contra civiles, uniformados o infraestructura crítica. El documento también contempla modificaciones relacionadas con asonadas, minería ilegal, extorsión, contrabando y delitos informáticos.

La propuesta no se limita a crear delitos. También permitiría que un juez imponga determinadas restricciones a personas sobre las que existan motivos fundados para considerar que pertenecen o colaboran con una organización registrada y representan un riesgo de participar en actividades terroristas, incluso cuando todavía no haya mérito para formular una imputación. Esas medidas podrían incluir restricciones de circulación, vigilancia electrónica o prohibiciones de comunicación, con una duración inicial de hasta 12 meses y una posible renovación.

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Este último punto plantea una de las preguntas centrales del proyecto: cómo se concilia la prevención de amenazas con la presunción de inocencia y las garantías judiciales. El Gobierno defiende el carácter preventivo de las medidas y la existencia de controles judiciales, pero su alcance deberá examinarse a la luz de las normas vigentes y del texto definitivo que llegue al Congreso.

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¿Qué papel tendrán Estados Unidos y Naciones Unidas?

La discusión sobre el estatuto se amplió cuando se conoció que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Embajada de Estados Unidos en Colombia habían recibido el articulado para formular comentarios. Los acercamientos, según la información publicada, fueron liderados por el canciller Omar Bula, los ministros responsables de los proyectos y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo.

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El 8 de octubre, el ministro del Interior precisó que no se trataba de una revisión formal, sino de comentarios para mejorar el texto, aprovechando la experiencia de ambas instituciones en el diseño de sistemas de listas de organizaciones terroristas. Esa precisión es importante: la participación de organismos internacionales y de Estados Unidos en el intercambio de observaciones no significa, por sí misma, que hayan aprobado el proyecto.

El estatuto y la ley de sometimiento también se relacionan con la estrategia de cooperación internacional del Gobierno para combatir organizaciones criminales. La iniciativa contempla comunicación continua con esas oficinas y se enmarca en una política que incluye la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. El trámite legislativo sigue siendo determinante. El presidente De la Espriella ha expresado su interés en que las medidas entren en funcionamiento antes de terminar 2026, pero su aplicación dependerá del recorrido institucional de los proyectos y de la capacidad del Ejecutivo para conseguir respaldo político.

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¿Por qué la marcha del 14 de octubre se convirtió en una prueba para el Gobierno?

La convocatoria de movilizaciones por parte del Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode puso las iniciativas bajo una presión inmediata. El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda anunciaron que participarían en la jornada, como efectivamente lo hicieron, mientras la oposición pidió garantías para el ejercicio de la protesta.

La movilización también llegó en medio de tensiones dentro de los sectores sindicales. Una publicación del 2 de octubre informó que 11 de los 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT habrían reconfigurado las mayorías en favor del Gobierno. La disputa generó cuestionamientos internos, aunque representantes del sector mayoritario defendieron el carácter pluralista de la organización y negaron que el cambio equivaliera a una adhesión política al presidente.

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La respuesta del Gobierno fue insistir en que garantizará la protesta pacífica, pero que no permitirá actos violentos ni bloqueos. El ministro Rodrigo Lara sostuvo que la finalidad de la regulación es separar las manifestaciones pacíficas de las conductas violentas y señaló que la Fuerza Pública intervendrá cuando se presenten afectaciones al orden. De la Espriella, por su parte, afirmó que los uniformados no actuarán contra quienes marchen sin agredir.

Para el Ejecutivo, la jornada representa una oportunidad para demostrar que la nueva regulación puede aplicarse sin impedir la movilización pacífica. Para sus críticos, será una ocasión para observar si las facultades previstas en el decreto respetan los límites constitucionales y si las garantías anunciadas se traducen en la práctica.

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El Gobierno también anunció medidas de coordinación con organizadores y autoridades territoriales, así como monitoreo en Valle, Cauca y Nariño. La discusión sobre el decreto, por tanto, dejó de ser únicamente jurídica y política: pasó a tener una dimensión operativa, en la que la actuación de las autoridades durante las manifestaciones será central.

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