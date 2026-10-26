Sindicato de Cancillería alerta salida de embajadores de carrera por designaciones políticas

Unidiplo, sindicato de la carrera diplomática, realizó un balance de las acciones iniciales del gobierno de Abelardo de la Espriella y la Cancillería de Omar Bula con respecto a la designación de embajadores de carrera y de “origen político”. Según la organización, a corte del 7 de agosto de 2026, 29 de los 82 embajadores de Colombia pertenecían a la Carrera Diplomática y Consular, lo que equivale al 35% del total de jefes de misión.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Después de casi tres meses de la nueva administración, el sindicato advierte que “se ha registrado la salida de varios embajadores y cónsules de carrera, cuyos cargos han sido o serán ocupados por designaciones de origen político”. Entre los casos que señala el balance, están las salidas de embajadores de carrera en Marruecos, Australia y Honduras.

Publicidad

Como lo contó El Espectador, la orden de “designar a varios funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia para desempeñarse como embajadores y jefes de misión en el exterior”, se contradice con las hojas de vida que se han presentado para esos cargos durante esta administración.

Léalo aquí: Embajadores de la "clase política tradicional" siguen esperando beneplácito: ¿qué ha pasado?

Hasta ahora, el jefe de Estado no ha designado a ningún funcionario de carrera diplomática como jefe de misión. El sindicato advierte que esta situación se suma a “el anuncio de cierre de varias embajadas, muchas de las cuales están actualmente dirigidas por funcionarios de carrera”.

Le puede interesar

“Esta tendencia sin precedentes contrasta con los anuncios del presidente de privilegiar el mérito en el servicio público, especialmente si se tiene en cuenta que el porcentaje de embajadores de carrera en Colombia continúa siendo uno de los más bajos de la región”, advierte el sindicato.

Entre las hojas de vida que se han registrado, está la del hermano del expresidente Iván Duque, Andrés Gregorio Duque Márquez, como embajador designado para Australia. También se posesionó a Juan Carlos Vélez Uribe, uribista y gerente de la campaña por el “no” en el plebiscito de 2016, como el jefe de la misión en Ecuador bajo la administración de Daniel Noboa.

Le puede interesar: Cancillería habla de carrera diplomática tras “políticos tradicionales” llegando a embajadas

La semana pasada también se expidieron los decretos que oficializaron como embajadores a los empresarios Jorge Jaller en Venezuela y Edgardo Tomás Jaramillo en Panamá. En países donde el gobierno de Abelardo de la Espriella no ve aliados ideológicos también se registra este tipo de designación.

Como lo contó este diario, el nombre de Carlos Felipe Mejía, exmilitante del Centro Democrático y ahora integrante de Defensores de la Patria, todavía no ha recibido el guiño del gobierno de España de Pedro Sánchez para asumir funciones. Mientras el país ibérico está en campaña electoral, hay dudas de si el silencio en torno a ese permiso derivaría en una nueva designación, especialmente por los comentarios del jefe de Estado colombiano hacia su homólogo español.

Más detalles aquí: Así aparece la “clase política tradicional” en el servicio exterior de De la Espriella

En las últimas horas, se conoció un cambio en otra designación que se puede leer como “de origen político”. El general (r) Luis Alfonso Plazas Vega llegará a la embajada de Colombia en Perú en reemplazo de su esposa, Thania Vega de Plazas, quien ya contaba con el beneplácito de Perú para llegar a este cargo. Plazas Vega, antes de recibir noticia, ya había recibido el apoyo desde la Casa de Nariño en un proceso judicial que se desarrollaba en Estados Unidos por el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.