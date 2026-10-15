Palacio de San Carlos – Cancilleria Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Cancillería habla de carrera diplomática tras “políticos tradicionales” llegando a embajadas Redacción Política Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella aseguró que se tomó la decisión impulsar a funcionarios de la carrera diplomática para que ocupen cargos de embajadores en diversos países. Y lo hizo en momentos en que, como lo documentó El Espectador, se confirmaron varias de esas designaciones para personas que tienen su origen en partidos tradicionales.

La Cancillería que dirige Omar Bula emitió un comunicado en el que confirmó que, por instrucción del jefe de Estado, se decidió “designar a varios funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia para desempeñarse como embajadores y jefes de misión en el exterior”.

Publicidad

Le recomendamos: Así aparece la “clase política tradicional” en el servicio exterior de De la Espriella

Agregó que esa decisión “constituye un reconocimiento a la trayectoria, la formación especializada, la experiencia internacional y el compromiso de los diplomáticos de carrera con los intereses nacionales”.

Lo que advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores es que quienes representen los intereses del país en el servicio exterior deben tener las capacidades para cumplir esa tarea, y que, por lo mismo, quienes tienen la trayectoria académica para hacerlo deben tener prioridad.

Le puede interesar

Encuentre aquí: “Es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”: De la Espriella tras las marchas

“El Gobierno Nacional reconoce que una diplomacia sólida requiere conocimiento, continuidad institucional, vocación de servicio y capacidad para responder a los desafíos de un entorno internacional cada vez más complejo. En ese sentido, la incorporación de funcionarios de carrera a las jefaturas de misión representa una apuesta por aprovechar la experiencia acumulada en el servicio exterior y fortalecer las capacidades institucionales de la política exterior colombiana”, precisó la Cancillería en su pronunciamiento.

Este diario, justo 24 horas antes del comunicado, reveló que varias de las embajadas claves del país terminaron asignada a personas que tienen origen en lo que el presidente De la Espriella calificó como “política tradicional”. De hecho, tanto en la campaña como en los dos meses que lleva al frente de la Casa de Nariño ha precisado que gobernará con “los nunca”, que en resumidas cuentas son personas que no han trabajado con sectores proselitistas en el pasado. Pero los casos de Italia, España, Ecuador, Francia e Inglaterra, entre otros más, muestran otra cosa.

🇨🇴 El Gobierno Nacional fortalece el mérito y la profesionalización del servicio exterior colombiano.



El presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA, ha decidido designar a varios funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia para desempeñarse como embajadores y… pic.twitter.com/XoxbKbw4pl — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 14, 2026

En efecto, Alberto Rafael Cepeda Sarabia, quien tiene recorrido en el sector empresarial de la costa Caribe, alista maletas para liderar la sede diplomática que Colombia tiene en Italia. Se trata del hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín José Cepeda Sarabia, un hombre que además estuvo más de tres décadas consecutivas con una curul a nombre de su colectividad en el Legislativo.

Otra persona ligada a ese partido que llegará al servicio exterior es el excongresista Carlos Ramiro Chavarro, quien hace poco menos de un año terminó su periodo como secretario de la Comisión Segunda del Senado. Además, el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín, quien viene de las filas del Partido Liberal, tiene como lugar de destino a Francia, una sede diplomática a la que arribaría en cuestión de semanas que se confirme el beneplácito desde la administración de Emmanuel Macron.

Puede ser de su interés: Congreso quiere regular la IA, las redes sociales y aplicaciones de transporte

A estas designaciones se les deben sumar otras en las que sus protagonistas tienen un origen compartido: el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. En efecto, a la embajada de Colombia en Inglaterra llegará Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Fue uno de los fundadores de la colectividad uribista.

Aquí también encaja Juan Carlos Vélez, quien proviene de las mismas toldas y fue además gerente de la campaña por el “no” en el plebiscito de 2016. Su destino es Ecuador y el beneplácito de la administración de Daniel Noboa ya está en firme. En su hoja de vida aparece que fue congresista de La U y ha ejercido otros cargos en el sector privado. Eso sí, estuvo con De la Espriella desde la primera vuelta presidencial.

Lea en este enlace: Gobierno De la Espriella confirma viceministra en Cancillería y embajador en Panamá

Y el otro cargo que toca a un exmilitante del Centro Democrático y luego convertido en parte activa de Defensores de la Patria desde la primera vuelta es el excongresista Carlos Felipe Mejía. El exlegislador, tal y como lo reveló El Espectador, está pendiente de si el Gobierno de Pedro Sánchez en España le da el beneplácito, pero hay varias dudas en torno a la finalización de ese proceso por los ataques directos del exsenador hacia el líder socialista.

Entérese de esto: La primera jornada de marchas convocadas por la izquierda terminó sin Petro en tarima

En todo caso, según el comunicado de este miércoles de la Cancillería, “la Presidencia de la República reitera que el servicio exterior colombiano debe estar orientado por el interés general, la idoneidad, la integridad, la responsabilidad y el compromiso permanente con los ciudadanos y con la defensa de los intereses de Colombia en el mundo”.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.