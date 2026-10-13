"Se debe esclarecer": mundo político reaccionó a señalamientos contra Verónica Alcocer

Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez, acusó a Alcocer de, presuntamente, haber aprovechado su rol para traficar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. Además, la señaló de un supuesto…

Los señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer por parte de quien fue su mejor amiga y consejera presidencial, Eva Ferrer, ya generaron reacciones de todas las orillas políticas. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó "esclarecer lo ocurrido" y el exmandatario Gustavo Petro anunció demandas por parte de su familia.

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Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez, acusó a Alcocer de, presuntamente, haber aprovechado su rol para traficar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. Además, la señaló de un supuesto direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno nacional.

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"A mí me dicen, y lo que viví, es que todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales. Y desde que yo salí (de la Presidencia), más. Sé que a uno de los edecanes no lo tienen en cuenta para nada de esos viajes porque decían que no les daba confianza y que todo eso se llevaba muy en secreto", dijo Eva Ferrer en entrevista con SEMANA.

El presidente De la Espriella estuvo entre los que reaccionaron a estas declaraciones y solicitó a la Fuerza Aérea abrir una "investigación exhaustiva", pues "se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades". Además, pidió a la "Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar".

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Por su parte, el exmandatario Petro indicó que se presentarían acciones legales por parte de las hijas de él y de Alcocer "al afectarles en lo más profundo de su existencia". En esa línea, criticó que Ferrer no presentara pruebas de sus declaraciones y dijo que "el único sustento de tamaña calumnia es que la señora que entrevista la revista solo dice que alguien se le dijo y no más".

"Así empiezan a perseguir a capitanes, coroneles y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial", apuntó. Y agregó: "El infundio sera respondido con acción penal".

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Incluso, respondió a Angie Rodríguez, quien fue una de sus funcionarias más cercanas. La exdirectora del Dapre afirmó que había un "pacto de silencio" entre el exjefe de Estado y Laura Sarabia, exembajadora en Reino Unido y su antecesora directa en el cargo; y también aseveró que había contratos "intocables" que no se ajustaban a la ley.

"Nunca existió un crimen entre Laura Sarabia y el presidente de la República y le solicitó a Laura Sarabia ejercer acción penal y restablecer la verdad. Yo haré lo mismo. Aquí la matriz de la falsedad se destruye judicialmente para que pueda ser la democracia", dijo Petro.

Desde el Centro Democrático, el senador Óscar Villamizar pidió a la Fiscalía que tomara medidas contra el "grupo" que salió de la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto con la transmisión de mando. El representante Simón Molina (Creemos) añadió: "¡Que investiguen hasta el fondo y que caiga quien tenga que caer!".

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"Verónica Alcocer debe responder punto por punto. Si todo es falso, que lo desmienta con pruebas; si no, que actúe la Fiscalía. Las maletas no se explican solas", aseguró el representante uribista Miguel Pinto.

En la izquierda, el senador Agmeth Escaf (Pacto Histórico), mencionado por Eva Ferrer, negó "cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas". Además, indicó que "la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso".

"Jamás le he robado un peso a nadie. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. Daré la cara y ejerceré mi defensa ante la justicia, donde corresponde esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades", agregó.

Este martes, la Procuraduría citó a Eva Ferrer a declarar por sus señalamientos contra Alcocer. Junto a ella, también tendrán que presentarse ante el Ministerio Público Carmen Caballero; Angie Rodríguez; Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes; e Ingrid Carolina Plata Navas, quien también trabajó en la Casa de Nariño y es cercana a la familia Petro Alcocer.

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