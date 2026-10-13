Se redujeron COP 1.000 millones en gastos de personal en Vicepresidencia: Restrepo

Restrepo señaló que, durante los primeros dos meses de gobierno, en la Vicepresidencia se realizó una reducción del gasto en personal, además de una reducción en las contrataciones con personas jurídicas del 98…

En línea con lo que ha dicho el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el problema de la crisis fiscal que dejó el gobierno de Gustavo Petro, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció reducciones de gastos en su oficina. De acuerdo con el segundo al mando de este Ejecutivo, su dependencia redujo en un 73 % el gasto en personal.

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Restrepo señaló que, durante los primeros dos meses de gobierno, en la Vicepresidencia se realizó una reducción del gasto en personal, además de una reducción en las contrataciones con personas jurídicas del 98 %. Sobre esto, el vicepresidente señaló que las reducciones en gasto de personal son “mil millones mes de disminución del gasto público”.

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La mano derecha de Abelardo de la Espriella en el Ejecutivo no detalló el monto que representa la reducción de las contrataciones con personas jurídicas. “Ese es el único camino para que Colombia reduzca su déficit fiscal”, afirmó Restrepo.

En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se acabó el derroche.



Los recursos públicos son sagrados. En dos meses de administración, la Vicepresidencia de la República redujo en un 73% el gasto mensual en personal.



Eso representa un ahorro de COP$1.000 millones… pic.twitter.com/WQfbRGs1w6 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 13, 2026

La propuesta no es nueva, pues desde campaña, una de las herramientas que propuso el gobierno De la Espriella para enfrentar el déficit fiscal era reducir al Estado a sus “justas proporciones”. Mientras está la insistencia de la reducción del Estado en el discurso, en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, primero del gobierno De la Espriella, se propone un aumento de un 14 % con respecto al último presupuesto de su antecesor.

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El Espectador realizó una radiografía sobre cuánto cuesta el Estado colombiano, específicamente en relación con funcionarios públicos y contratistas. Para 2027, según estimaciones del PGN, los cargos públicos del Estado Central llegarán a 1’143.495, lo que costaría alrededor de COP 124,29 billones en nómina: esto significa un incremento del 10,3 % frente al que rigió en 2026.

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En la Presidencia de la República, se plantea una reducción de COP 10,2 billones a COP 2,3 billones. En ese sentido, en medio de la discusión del presupuesto de 2027, el minhacienda Miguel Gómez aseguró que se presentará una “ley de ajuste fiscal” con la que buscan reducir alrededor de COP 40 billones el gasto.

“La plata pública es sagrada, le pertenece al pueblo colombiano y tenemos el deber de defenderla a toda costa”, ha señalado el presidente De la Espriella sobre los recursos públicos en su administración. El vicepresidente Restrepo, en una entrevista con El Espectador previo a su posesión, afirmó que, dentro del proceso de reorganización, la administración va a “abordar programas de recapacitación; otros tendrán nuestro respaldo a través del sector privado para encontrarles oportunidades laborales”.

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Mientras que hay ruidos por desvinculación masiva de contratistas en la rama ejecutiva que han denunciado exfuncionarios del gobierno anterior, la administración de De la Espriella sigue con la reducción de Estado y austeridad en el gasto público. Como parte de esta estrategia, deberán tener en cuenta el crecimiento de una bolsa especial para las indemnizaciones y la sobrecarga que representará en algunas funciones.

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