Siguen movimientos de los sindicatos antes de primer llamado a protestas el 14 de octubre

Un nuevo movimiento de los sindicatos de trabajadores, bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, agita el ambiente de las movilizaciones convocadas por la oposición para el próximo 14 de octubre. Todo se enmarca en la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció en la tarde de este viernes que no acompañará la jornada. Esto llega en medio de los ajustes internos que también emprendió de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y los acercamientos de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, con el Gobierno.

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“La CGT no ha identificado los suficientes elementos para considerar si quiera el llamado de algunos sectores sindicales y políticos a marchar”, señala el documento de la central obrera, que no convocará a sus organizaciones afiliadas a las marchas contra las políticas de Abelardo de la Espriella.

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La posición del sindicato, frente al gobierno De la Espriella, no es nueva. Ante las movilizaciones llamadas para el pasado 7 de agosto, día de la posesión presidencial, la CGT también se desmarcó de estas convocatorias. En ese momento, el Comité Ejecutivo señaló que “ningún político, de ninguna ideología o tendencia, tiene la facultad de convocar a las organizaciones sindicales (…) es una decisión que le corresponde de manera exclusiva a nuestros órganos directivos”.

De fondo, la posición de la CGT llega una semana después de que el Comité Ejecutivo de la CUT se dividiera, terminando con una posición mínima, pero mayoritaria, a favor de la administración De la Espriella. Estas son dos de las centrales de trabajadores más grandes del país.

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!!!La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas, por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven!!!!



Desde la perspectiva sindical de principios y valores democráticos la ponderación del desempeño de un gobierno no… pic.twitter.com/D8p5Kz5Gna — @CGT_AUTONOMA (@CGT_ADS) October 9, 2026

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En la Central Unitaria, 11 de los 21 integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional decantaron las cargas a favor del Gobierno. Esto desató una discusión dentro de la organización, pues el sector de Fabio Arias, presidente del Comité y excandidato al Senado, afirmó que la nueva correlación de fuerzas desconoce al bloque minoritario. No obstante, Arias seguiría frente a la CUT, esto ad portas de las negociaciones por el salario mínimo para 2027 en la que los sindicatos tienen voz y voto.

Sin embargo, días antes de la primera gran marcha contra el gobierno De la Espriella, el sindicato más grande del país está invitando a la movilización. En ese sentido, hace tan solo dos días se organizó un espacio llamado “La CUT ratifica su oposición y movilización contra el gobierno de Abelardo de la Espriella”, en la que participaron altos cargos del sindicato como el fiscal nacional, la secretaria general y el tesorero.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Posición del Comité Ejecutivo de la CGT



Aclaramos de manera categórica a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la clase trabajadora del país:



1. Sin convocatorias a marchas ni desobediencia: El Comité Ejecutivo de la CGT Democrática e… pic.twitter.com/SbLJDhET5F — @CGT_AUTONOMA (@CGT_ADS) July 30, 2026

La convocatoria del próximo 14 de octubre medirá la fuerza que tiene la oposición, que perdió las elecciones, en uno de sus espacios predilectos: la movilización social. En ese sentido, será la primera gran marcha que afrontará De la Espriella, que también se ha movido con rapidez para modificar los lineamientos sobre el manejo de la protesta en el país. Todo está por verse en medio de un escenario en el que se han anunciado ajustes y regulaciones al derecho de la protesta.

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