Temores y apoyos: el contrapunteo previo a la radicación de la reforma a la salud

Después de varias semanas de incertidumbre sobre el articulado y la fecha de radicación, por fin este lunes el Congreso conocerá el texto de la reforma a la salud. Se trata de uno de esos cambios profundos que prometieron el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en la carrera hacia la Casa de Nariño, así como los proyectos para modificar de manera estructural el sistema pensional, laboral, educativo, agrario, entre otros.

La incertidumbre sobre la reforma a la salud radicaba en que, a pesar de que se viene comentando desde el año pasado y que incluso el borrador llegó al despacho del presidente Petro a principios de este año, hubo mucho hermetismo e incluso los propios congresistas de las comisiones Séptimas en las que empezará la discusión afirmaron no conocer siquiera un documento con los alcances y objetivos del proyecto.

Fue por eso que en tiempo exprés el presidente Petro y los ministros de Salud, Carolina Corcho, y del Interior, Alfonso Prada, tuvieron que reunirse con varias bancadas, voceros del salud y delegados de la sociedad civil interesados en este asunto. A todos estos les plantearon lo que buscan con una iniciativa que tiene como esencia diseñar un nuevo modelo centrado en la atención primaria, mejorar las condiciones laborales de los prestadores del servicio y lograr una administración pública de los recursos del sector.

Pero a pesar de los continuos diálogos, parece que las dudas persisten. Incluso entre la misma coalición de gobierno que tiene el compromiso de tender los puentes necesarios para aprobar el proyecto. Al menos eso evidencia el nerviosismo que dese hace varios días viene expresando en sus redes sociales el presidente del Senado, Roy Barreras (Pacto Histórico), gran responsable del trámite exitoso de las reformas que presentó el Gobierno el semestre anterior, pero que en esta ocasión se le ha notado más intranquilo.

De hecho, el senador ya ha sido claro en su visión sobre la reforma, que es “construir sobre lo construido” y no arrasar un sistema que tiene 30 años, sino tomar su experiencia para transformarlo. Barreras ya tuvo varios choques con la ministra Corcho, a quien no ha vacilado en calificar como “activista”, sobre su postura frente a las EPS que, como ha reiterado, no deben acabarse sino perfeccionarse. En su último mensaje hacia la ministra, el senador le pidió “no imponer una agenda ideologizada” y entender mejor el rumbo que planea Petro.

Hay otras expresiones en la coalición de gobierno que desde ya muestran su apoyo irrestricto a la reforma, como la de la representante Martha Alfonso (Alianza Verde), quien hace parte de la Comisión Séptima y por tanto será una de las que dará el primero de cuatro debates que tiene el proyecto. Por medio de un video, Alfonso contó cómo fue víctima de las EPS y aseguró que es “una historia de la vida cotidiana de cualquier colombiano” con estas empresas.

La representante esta semana tuvo que hacerse un monitoreo arterial, que según dijo llevaba varios meses solicitando. La hicieron ir a un lado, al otro, sacar otras citas, luego ir a otro punto, facturar el examen, buscar medicamentos que no le entregaron porque no había... Todo un viacrucis que resumió la representante en “una fragmentación absurda en las clínicas integradas verticalmente por las EPS con la salud, con los recursos públicos de los colombianos”.

Alfonso señaló que siendo esta “la historia de todos los días de la gente en este país para acceder al servicio de la salud” se justifica por completo una reforma estructural al sistema que debería dejar de ser un servicio y pasar a ser un derecho universal y fundamental. “La vamos a apoyar con toda en la Comisión Séptima de la Cámara”, anticipó la representante verde.

También destacó las bondades del proyecto el representante Heráclito Landinez (Pacto Histórico), de la Comisión Primera, quien subrayó que el proyecto fue “consensuado con los técnicos y los profesionales vinculados al sector salud” además de sindicatos, organizaciones sociales y representantes de las EPS. De esta forma, para el congresista es un proyecto que “llega con suficiente ilustración”, aunque garantiza que se darán todos los debates necesarios para construir entre todos “la mejor propuesta que le convenga más a los colombianos en atención en salud”.

Entre los sectores independientes también hay algo de recelo, pues aunque se resalta el diálogo y la concertación que hubo, aún persisten las dudas. El senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza)le dio la razón al Gobierno en temas como la “prospección, prevención, forma de ingreso al sistema de salud territorializada en grupos de población y lo que tiene que ver con la mejoría de los elementos laborales de los servidores de la salud”.

En eso, avanzó el senador, están dispuestos a apoyar una reforma a la que de todos modos le siente “restos de inequidad” porque bajo su óptica no contempla las zonas más apartadas. “Hay una manera de lograrlo a través de una carga a las EPS para que asuman parte de esos territorios en un proceso de distribución geográfica”, propuso el senador, quien señaló que en los meses de receso hizo un estudio intenso para discutir su posición como congresista independiente “apoyando lo bueno, criticando lo malo y pensando en la gente”.

Donde no hay ni un ápice de consideración sobre la necesidad de reformar la salud es en la oposición que, todo indica, no piensa ni considerar los puntos que propondrá cambiar el Gobierno. Así lo han dejado saber las voces fuertes del Centro Democrático y Cambio Radical, los dos partidos de oposición, quienes esperan construir argumentos tan sólidos que sumen apoyos de los partidos independientes y se hunda la reforma, para contar así su primera gran victoria en el Congreso.

“Las EPS pueden ser públicas o privadas. Las públicas se las robaron. El presidente Petro puede hacer EPS públicas para que sus seguidores puedan pasarse allá y respetar las privadas. Así todos podemos decidir qué servicio preferimos”, manifestó la senadora Paloma Valencia, mientras que su copartidario Miguel Uribe Turbay insinuó que el presidente quiere “hacer con la salud de los colombianos lo mismo que hizo con la recolección de basuras en Bogotá”.