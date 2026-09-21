Thania Vega, esposa del general (r) Plazas Vega, será la embajadora de Colombia en Perú

La exsenadora del Centro Democrático, Thania Vega de Plazas, será la nueva embajadora de Colombia en Perú. El Espectador pudo confirmar que ya fue otorgado el beneplácito para la esposa del general (r) Alfonso Plazas Vega, a quien el presidente Abelardo de la Espriella ha respaldado en los juicios que cursaron en su contra por el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

De acuerdo con la Cancillería, la excongresista del partido uribista llegará a encabezar la misión diplomática en Lima. Esta ha estado vacante por un largo periodo de tiempo y su llegada hace parte de la normalización de las relaciones entre ambos países, que se discutió en la visita de una delegación de De la Espriella para la posesión de Keiko Fujimori en ese país.

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Vega de Plazas es hija del fallecido exmininistro de Defensa Miguel Vega Plazas y estuvo en el Congreso entre 2014 y 2018 como parte de la lista cerrada presentada por el partido del expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con su hoja de vida, cursó estudios de Comunicación Social en la Universidad Javeriana, pero no finalizó la carrera.

La próxima embajadora se suma al cuerpo diplomático junto a otro exsenador cercano al uribismo, Juan Carlos Vélez Uribe, quien recibió el beneplácito para ser embajador en Ecuador, como confirmó El Espectador. Vélez es abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Administrativo y estudios de Defensa y Seguridad Nacional en la Universidad Nueva Granada – CIDENAL.

Tanto Vega de Plazas como Vélez Uribe llegan a puestos clave en el cuerpo diplomático, pues son dos países con los que el presidente Abelardo de la Espriella ha buscado reafianzar las relaciones. A Fujimori y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, los une una cercanía ideológica con el mandatario colombiano y, más allá de eso, se ha anunciado que en la frontera sur de Colombia se harán operaciones conjuntas con Estados Unidos y Ecuador. Esto último fue reportado por el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.

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Entre las otras figuras que ya tienen el beneplácito están Orlando Gabriel Abello Martínez-Aparicio, quien va a la embajada de Costa Rica; Héctor Orlando Cure Bulicie —quien es médico general—, a la de República Dominicana; Jorge Jaller Jaramillo, el nuevo embajador en Venezuela; Juan Gonzalo Ospina Serrano, quien irá a Bélgica; Juvenal Infante, a liderar la misión diplomática en China; y Tania Gilinsky, quien será la jefa de la embajada en Israel. La mayoría no tiene en su hoja de vida experiencia en temas diplomáticos.

Sin embargo, hay algunos nombres cercanos al mismo presidente De la Espriella. Abello es exregistrador y trabajó en la firma De la Espriella Lawyers; además, es el padre de la viceministra de Cultura, Ana María Abello. Ospina Serrano hizo parte de la campaña del hoy jefe de Estado e impulsó su candidatura desde España.

Por el momento, entre quienes ya tienen un nombramiento oficializado están la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo; el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona; y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez. En los próximos días se espera que se confirme el aterrizaje de Gilinsky en el servicio diplomático y su hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia.

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