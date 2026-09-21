Vuelve debate de voto obligatorio al Congreso: esto dicen los proyectos

El Pacto Histórico -junto a miembros de otros partidos- y el partido ASI radicaron dos proyectos de ley independientes para buscar que el voto ciudadano se vuelva obligatorio. El proyecto de la bancada de oposición dice: "Por medio de la presente, nos permitimos radicar para su respectivo trámite el Proyecto de Acto Legislativo "Por medio del cual se modifican los artículos 95 y 258 de la Constitución Política de Colombia, se establece el carácter obligatorio del voto y se fortalece la participación y la estabilidad democrática y electoral".

El documento propone una reforma para que votar sea obligatorio en Colombia. Esto significa que los ciudadanos tendrían que ir a las urnas y depositar su voto sin que eso afecte la elección democrática de por qué candidato o candidata se inclinen. La medida aplicaría a las elecciones nacionales y territoriales, pero no a las consultas internas o interpartidistas.

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El proyecto también plantea que una ley posterior defina las sanciones para quienes no voten sin una razón válida, así como las excepciones y posibles incentivos. El Gobierno tendría seis meses para presentar esa ley y la medida tendría que empezar a aplicarse, como máximo, en las elecciones al Congreso de 2030. El documento sostiene que el objetivo es aumentar la participación electoral y fortalecer la legitimidad y estabilidad del sistema democrático.

"El sufragio será obligatorio para todos los ciudadanos en las elecciones de que trata el artículo 260 de la Constitución Política y en los mecanismos de participación ciudadana de carácter decisorio en los que sea convocado el pueblo, con excepción de las consultas internas, populares e interpartidistas de los partidos y movimientos políticos. El deber consiste únicamente en concurrir a la respectiva mesa y depositar la tarjeta electoral; en ningún caso podrá derivarse consecuencia alguna del sentido del voto, que es libre y secreto e incluye la opción del voto en blanco. La Ley estatutaria fijará las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento injustificado de este deber, las causales de exención, los estímulos a los sufragantes y el procedimiento para su determinación. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de la Constitución respecto de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo", se lee en la misiva.

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Por su parte -y de forma muy similar-, el proyecto promovido por el partido ASI, también propone hacer obligatorio el voto para las elecciones de autoridades y corporaciones públicas y se suma a la propuesta de que una ley estatutaria defina las sanciones por no votar sin una razón válida, así como las causas que permitirían no hacerlo. Si una persona no puede votar por fuerza mayor, caso fortuito u otra causa que no dependa de ella, no podría ser sancionada.

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