Un grupo de liberales pide a Gaviria dar aval presidencial a Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco aseguró que eventualmente tendría que salir de la institucionalidad liberal.

Cerca de 130 liberales de todas las zonas del país enviaron una carta al expresidente César Gaviria, pidiéndole que entregue el aval rojo al senador Luis Fernando Velasco para que él sea el candidato presidencial del partido. Piden, además, que la colectividad en pleno se una al Pacto Histórico, y así Velasco participe en la consulta de la coalición de centro izquierda de la que saldría uno de los candidatos que participará en la primera vuelta el próximo 29 de mayo.

En línea con lo que ha dicho Velasco desde el inicio de la etapa preelectoral, los firmantes de la carta piden a Gaviria que le dé protagonismo al partido en estas elecciones y que no se conforme con ganar un buen número de curules en el Congreso. “No puede hoy el liberalismo convertirse en espectador pasivo de la realidad en momentos donde el país se apresta a definir nuevos rumbos, y menos puede ser su estrategia simplemente confiar en que los cacicazgos locales nos den una suma de votos que nos permita luego negociar espacios de poder en un futuro gobierno, incluso cayendo en el despropósito pactar con el viejo establecimiento caduco que con nuevas fuerzas”, escribieron los liberales. Con esas palabras, la carta es, también, en una crítica de frente a la dirección que le ha dado Gaviria al partido, que ha sido fuertemente desprestigiada por los sectores más alejados de la derecha y del establecimiento, un tema en el que el senador liberal ha insistido en más de una salida a medios.

En ese sentido, y con ganas de participar activamente en las consultas de marzo, afirmaron en la misiva que fueron ellos los que le “pidieron” a Velasco representarles en el Pacto Histórico que es donde ven las banderas liberales ondeando con mayor contundencia. “Es evidente que se conectan con la gente al representar la indignación de los ciudadanos frente al mal manejo de un establecimiento que tiene poco que mostrar. La recta que el Pacto ofrece está en la ideas liberales y por eso le pedimos al senador Velasco que nos representara”, aseguraron.

Agregaron que también le piden a Gaviria que el partido consulte rápidamente con sus bases y presente pronto a su candidato. Ahora, mientras ellos proponen a Velasco, le reiteran al director de la colectividad que igual están listos para escuchar otros nombres que puedan hacerse al aval. Una encuesta, consenso o una convención exprés son las salidas que dejan sobre la mesa para resolver ese asunto.

¿Qué dice Gaviria?

Gaviria, por su parte, no ha respondido a este llamado. Mientras, se sabe que otras cartas con más firmantes llegarán a la oficina del expresidente, para abogar por el mismo tema.

Sobre la petición de entregarle el aval a Velasco, cabe recordar que por lo menos desde mediados de 2021, el senador ha sido vocal en sus juicios a la gestión de Gaviria como director del Partido Liberal. En julio de ese año, en entrevista con este diario, el congresista aseguró que por cuenta de sus diferencias con el expresidente, saldría en poco tiempo de la colectividad. “No dejaré de ser liberal. No estoy haciendo cola ni golpeando puertas en otros partidos para que me den un carné. Probablemente, por decisión de las directivas o por decisión propia, tendré que salir de la institucionalidad liberal”, fue lo que dijo puntualmente.

No obstante, en otras ocasiones detalló qué sí abandonaría las toldas rojas si el Partido Liberal decide juntarse en las elecciones con la derecha. “Yo no creo en que el partido tenga que hacerle juego a ese establecimiento”, manifestó en febrero del año pasado. Luego, cuando las colectividades y coaliciones entregaron sus listas al Congreso, el país supo que este no aspiraría nuevamente al Congreso, después de tener curul por 24 años (de 1998 a 2022).

Durante este último tramo, Velasco ha participado en debates presidenciales con los otros candidatos del Pacto Histórico, pero sin certeza sobre si podrá o no participar, pues ha habido completo silencio por parte de Gaviria sobre su posible aval. En caso de que el expresidente permanezca en reserva y el tiempo se agote, el precandidato tendría que buscar amparo en otra colectividad del Pacto Histórico, o declinar su aspiración.