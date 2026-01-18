UNP aumentará su planta de personal con 6.870 funcionarios: esto dice decreto de Mininterior

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de dos decretos con fecha del 15 de enero, el Ministerio del Interior de Armando Benedetti le dio el visto bueno a la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Augusto Rodríguez. Serán cerca de 6.870 personas las que aterrizarán en la entidad encargada de la seguridad de figuras políticas, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

Se trata de un momento clave para esta movida, pues las alertas sobre la ola de violencia y la seguridad de candidatos marcará la agenda de los próximos meses. El magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay puso los ojos sobre la entidad; y las amenazas y atentados contra líderes políticos que siguieron ocurriendo en los meses siguientes de 2025 prendieron las alarmas sobre las capacidades y el personal con el que cuenta la UNP.

Sugerimos: Petro sacude su equipo preparando cierre del gobierno, esto es lo que viene: La Mesa Redonda

De acuerdo con el decreto 0020 de 2026, la unidad determinó, a través de un estudio, “brechas estructurales significativas en materia tecnológica, del recurso humano y de eficacia de la gestión misional”, lo que llevaron a pedir la ampliación de la planta de personal. Ese cambio fue aprobado tanto por el Ministerio de Hacienda de Germán Ávila como por el Dapre y se espera que con esto haya “un ahorro y reducción de costos” en la entidad.

Ese mismo documento indica que 6.000 de esos nuevos puestos serán de oficiales de protección, encargados directamente de la seguridad de personas o comunidades en riesgo, como es el caso de políticos o candidatos para las próximas elecciones. Además, habrá tres personas nuevas en cargos de subdirectores generales y siete en el de “director administrativos y/o financiero o técnico u operativo”.

Le puede interesar: Se agitó discusión sobre participación en política de funcionarios del gobierno Petro

En todo caso, el mismo decreto señala que será Rodríguez el encargado de distribuir “los cargos de la planta global” con base en “la estructura, planes, programas y necesidades del servicio de la Unidad”. Y, sumado a eso, la provisión de empleos estará sujeto a “la disponibilidad presupuestal de la respectiva vigencia fiscal”. Es decir, dependerá del presupuesto asignado a esa entidad.

De acuerdo con Infobae, la ampliación de la planta también responde a necesidades de reducción de costos de la entidad, cuyo funcionamiento recae, en gran parte, en la “contratación de servicios misionales tercerizados”. Con esta movida, de acuerdo con documentos del Ministerio del Interior, se espera un ahorro anual de COP 121 mil millones.

Lea también: “Los principios resucitados del fascismo están listos para ser aplicados en Latinoamérica”

En los próximos meses, recaerá sobre la UNP la protección de los más de 30 candidatos presidenciales, así como de los más de 3.000 aspirantes al Congreso. Los ojos están puestos sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro para blindar el proceso electoral marcado por una ola de violencia en varias regiones del país y la amenaza de los grupos ilegales.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.