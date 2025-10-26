Uribe lideró foro sobre salud mientras el petrismo define carta presidencial

El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

Mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro en pleno promovía el inicio de la consulta con la que la izquierda busca una ficha presidencial para 2026, el Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe realizó un foro sobre la crisis que golpea al sistema de salud y por la cual la oposición responsabiliza a la actual administración. Por supuesto, el Ejecutivo defiende sus gestiones.

El diálogo de este 26 de octubre lo lideran Uribe y el director de su colectividad, Gabriel Vallejo, y contó con la participación de los cinco precandidatos: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

La charla y análisis de la situación giró en torno a cómo, desde la óptica de esta colectividad de oposición, la reforma a la salud que promueve el Gobierno y que habría golpeado el futuro de las EPS. De hecho, el articulado que tiene parte de esta intención oficialista está pendiente de debatirse en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

“Mientras votan por destructores de democracia y salud, nuestros candidatos en pie de lucha para recuperarlas y mejorarlas”, precisó Uribe en su conservatorio, el cual duro cerca de dos horas y coincidió con las votaciones en las que se disputan Iván Cepeda y Carlina Corcho el guiño del petrismo en urnas.

En un sentido similar se expresaron los cinco precandidatos, quienes acordaron que para finales de noviembre se realizará y publicará una encuesta de la que saldrá el nombre de quién será la ficha uribista de cara a las presidenciales de 2026.

Mientras votan por destructores de democracia y salud, nuestros candidatos en pie de lucha para recuperarlas y mejorarlas. pic.twitter.com/j29iQjSUQN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 26, 2025

