Bandera de Colombia ya está en el Consejo de Seguridad: esto dijo la embajadora ante la ONU

La embajadora Leonor Zalabata Torres, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, hizo parte de la ceremonia de instalación de la bandera en el Consejo de Seguridad. Aseguró que la delegación buscará enviar un mensaje de diálogo, justicia, inclusión y verdad.

Redacción Política
02 de enero de 2026 - 08:14 p. m.
La embajadora Leonor Zalabata Torres, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas.
Foto: Cancillería
Este viernes, Colombia tomó posesión oficialmente como miembro no permanente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). La embajadora Leonor Zalabata Torres, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, afirmó que la delegación buscará enviar un mensaje de diálogo, justicia, inclusión y verdad.

Su discurso se dio en la ceremonia de instalación de la bandera, en la que también estuvieron presentes los otros nuevos miembros: Bahréin, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia. Todos ocuparán este puesto por un periodo de dos años y se trata de la octava vez que Colombia asume esa representación, la última vez siendo el periodo 2026-2027.

“Este evento tiene un significado especial para mi país, al ser yo la primera mujer indígena al representarlo ante este órgano”, dijo. Y agregó que se trata de una “expresión del compromiso” del presidente Gustavo Petro “con una Colombia y una ONU más inclusiva y representativa”.

Según dijo la embajadora, el país llevará su experiencia “construyendo paz” y enfatizando en que el “diálogo es el único camino” para salir del conflicto. Además, subrayó que asumen ese puesto “en un contexto global complejo” y mencionó la crisis climática y los constantes conflictos que siguen incrementando las tensiones, especialmente en Haití y Palestina.

¿Qué implica la llegada de Colombia al Consejo de Seguridad de la ONU?

Un periodo de dos años en ese puesto significa que la delegación colombiana podría cambiar con la llegada de un nuevo inquilino a la Casa de Nariño. Actualmente, desde el “Gobierno del cambio” se buscará que Colombia se posicione como un actor central al hablar y decidir sobre los conflictos globales, "sobre la base de priorizar siempre la vida, y ayude en la gran construcción de una humanidad, como nuevo sujeto político, más allá de la multilateralidad”, como sostuvo el mandatario el pasado agosto a través de su cuenta de X.

Por su parte, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo énfasis en que este puesto implica una oportunidad en la que el país participará “activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global”.

En ese órgano, por ejemplo, se toman decisiones claves sobre el acompañamiento de la ONU en el proceso de paz de 2016. Allí se define el mandato de la Misión de Verificación de la ONU, que tiene la tarea acompañar la implementación del Acuerdo firmado con las extintas Farc-EP.

Aunque Colombia no tendrá voto sobre decisiones que le involucren directamente, sus movidas podrán ser claves en torno a la decisión que se tome este 2016 sobre esa misma instancia. En 2025, en medio de las tensiones con Estados Unidos, se recortaron las tareas de la misión, por lo que ya no verificaría las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

Por Redacción Política

Helga66(40077)Hace 2 segundos
Mucho error de fechas. Debe el periodista ser riguroso
