Petro se pronunció sobre explosiones en Venezuela y ordenó “mantener canales diplomáticos”

Luego de que se confirmaran varias explosiones en Venezuela y que el régimen de Nicolás Maduro denunciara que se trata de agresiones desde Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro aseguró en la madrugada de este sábado que se instaló un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, zona de frontera, para atender situaciones humanitarias y migratorias que se puedan presentar. Además, pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que se sesionen de urgencia.

En una serie de publicaciones en redes, que aún no hacen mención directa a Maduro, el jefe de Estado colombiano dijo que la región debe estar en “alerta” porque “han atacado a Venezuela”. También señaló que se deben mantener los canales diplomáticos y que la Casa de Nariño “observa con profunda preocupación” los reportes de explosiones y la “inusual” actividad aérea sobre territorio del país vecino.

“De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes. La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”, enfatizó Petro.

Es en este contexto que el régimen de Miraflores emitió un comunicado, replicado por el mandatario colombiano, en el cual señala de forma directa al Estados Unidos de Donald Trump de ser el responsable de la explosiones registradas después de la 1:30 de la madrugada y que, de acuerdo con reportes de prensa y usuarios de redes, se habrían registrado más allá de Caracas.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Así está Colombia con Venezuela y Estados Unidos

De hecho, desde este 2 de enero, Colombia hace parte del consejo de seguridad de la ONU y por lo mismo pidió que se sesione de forma urgente para analizar lo que pasa en territorio Venezolano.

Colombia, en un escenario así, queda en medio de las diversas posturas que se están registrando, pues el presidente Petro siempre ha sido tajante en que la soberanía venezolana no debe ser vulnerada por ningún Estado extranjero. Esto, por supuesto, le ha generado distanciamiento con la Casa Blanca, cuyos voceros —incluyendo al propio Trump— han advertido que el mandatario tiene cercanía con la dictadura e incluso, a través de la paz total, ha generado un escenario de orden público que le dio aire al narcotráfico.

Incluso, Petro ha negado la existencia del Cartel de los Soles, lo cual es la base para que Washington ofrezca hasta USD 50 millones de recompensa por Maduro. Además, ha dicho que la inteligencia colombiana no tiene información que relacione a la cabeza del régimen con sectores narcotraficantes.

Es en ese contexto que tanto el presidente Petro, como la primera Dama, Verónica Alcocer, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el primogénito del mandatario, Nicolás Petro, terminaron incluidos en la llamada lista Clinton.

En todo caso, según trascendió en la madrugada de este sábado, la Casa de Nariño tiene contacto constante y directo con su delegación diplomática en Venezuela, lidera por el embajador Milton Rengifo, con el fin de obtener información de primera mano de lo que pase en el país vecino y sobre cómo están la población colombiana que vive en este territorio.

Desde su llegada al poder, el 7 de agosto de 2022, el presidente Petro retomó las relaciones con la Venezuela de Maduro y en al menos cinco oportunidades se reunieron de forma presencial.

Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.



El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Listas medidas de seguridad y alerta por el ELN

Entre tanto, para garantizar la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá, el Gobierno ordenó que se redoble su seguridad y de paso confirmó que se desplegaron acciones para evitar que grupos narcotraficantes como el ELN, que tienen presencia binacional, realicen ataques.

“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera. Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones. Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”, precisó el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

El ministro y el presidente están también en constante diálogo para coordinar las acciones que garanticen la soberanía colombiana y que se den acciones ilícitas en territorio nacional en medio de lo que está sucediendo en el país vecino.

