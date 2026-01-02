Petro se refirió a operativos en la frontera con Venezuela: “Hablé varias veces con Maduro”

El presidente Gustavo Petro se ha reunido con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en al menos cinco oportunidades. Foto: Presidencia

Horas después de que el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, arremetiera contra Colombia por lo que, según él, es falta de cooperación en la frontera para combatir el narcotráfico, el presidente Gustavo Petro se pronunció. Sin hacer referencia directa a lo dicho por su homólogo, afirmó que ha tenido varias conversaciones telefónicas con él sobre las operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Hablé por teléfono varias veces con Maduro, para coordinar operaciones contra las mafias en la frontera; la mayor parte del gobierno venezolano está dispuesto a esa coordinación y se han logrado operaciones importantes. En ambos lados, el ELN compra funcionarios. Acabamos de capturar uno de sus integrantes en norte de Santander con 3,5 toneladas de pasta de coca”, aseguró el presidente colombiano.

En esa línea, señaló que en esas conversaciones, “tanto Maduro como [el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir] Padrino” entendieron “la importancia de tener una frontera en poder de las ciudadanías y no de las mafias”. Además, cargó contra su antecesor directo, Iván Duque, y aseguró que “las mafias se tomaron la frontera por la idea duquista de bloquear la frontera y hacer trizas la paz en Colombia”: “El único ganador de esa política fue el ELN”.

Tengo enemigo en la derecha estadounidense y en la extrema izquierda venezolana



Ciudadano Ernesto, el ELN le hace un enorme daño a Colombia y Venezuela al traquetear en la frontera el producto de la cocaína que extrae del Catatumbo



Pone en peligro la existencia física misma del… https://t.co/SkSoEAH1rS — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026

“Esa frontera debe cuidarse por los pueblos de Venezuela y Colombia que son el mismo pueblo. Como ya dije, no se usará Colombia para invadir ningún pueblo hermano mientras sea presidente. Pero creo que las mafias buscan la invasión y la quieren porque les ayuda a controlar más territorio y estado tanto en Colombia como en Venezuela y debemos destruirlas nosotros”, agregó.

En todo caso, Petro aseveró que ordenó que el Ejército entrara a Filo de Gringo, en el departamento de Norte de Santander, lugar que calificó como “zona simbólica de la producción traqueta y dominio del ELN”. Y recalcó que la Fuerza Armada “no abandonará esa zona”.

“El programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca por cultivos legales se inicia en Filo Gringo. Puede el pueblo venezolano comenzar los acuerdos para la alimentación de la zona binacional y la exportación. Es el comercio colombo/venezolano el que puede erradicar la coca y por eso debe crecer. El misil que cayó en la alta Guajira, no hace el mismo daño en la producción de cocaína que si somos capaces de sustituir cultivos en Colombia y ampliar el comercio legal entre nuestros países”, dijo.

Cerró su publicación diciendo que buscará “hasta el último día de [su] gobierno y después” que “Venezuela se encuentre en una salida política a sus diferencias y se vote constituyentemente”. En el pasado, el jefe de Estado ha planteado que debe haber un nuevo llamado a elecciones, señalando, en todo caso, que Colombia no reconoce los comicios en los que fue reelegido Maduro.

