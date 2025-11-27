La otra lista de la izquierda al Congreso: así se están moviendo La Fuerza y Unitarios

Una coalición formada por Unitarios, La Fuerza y Comunes, entre otros, se anunció el pasado septiembre. Foto: Archivo Particular

Mientras el Pacto Histórico continúa en la batalla jurídica que le permitiría inscribir sus candidatos al Congreso, desde otros movimientos de izquierda y centro alistan los nombres que impulsarán desde una lista conjunta. Se trata de una coalición entre Unitarios, La Fuerza y Comunes, que analiza proponer nombres conocidos como el exviceministro del Interior Gustavo García para encabezarla.

Estos movimientos, que no dieron el “sí” para hacer parte del partido unitario del Pacto Histórico, anunciaron desde finales de septiembre que irían juntos al Congreso. Se trató de una decisión de la que hicieron parte candidatos a la Presidencia como el exembajador Roy Barreras (quien dirige La Fuerza) y la senadora Clara López (cuya colectividad, Todos Somos Colombia, no tiene personería), así como el expresidente Ernesto Samper, el dirigente de Poder Popular.

Hoy nace el Frente Amplio con el impulso de 7 partidos con personería de izquierda y progresistas, movimientos políticos y sociales, con destacados liderazgos en la CUT, FECODE y movimientos comunales. Vamos a ser la mayor fuerza en el congreso del 2026 #UnidadEnElFrenteAmplio pic.twitter.com/uwIbKrfVZe — UNITARIOS (@UnitariosCol) September 28, 2025

Ahora, con la certeza de que sus candidatos presidenciales se medirán en la consulta del frente amplio, los nombres que se medirán en las elecciones legislativas ese mismo día también serán claves para que la izquierda tenga, como es el objetivo, una mayoría en el Congreso. Esa lista al Senado, que será encabezada por García, también incluiría a personas como Fabio Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, según reveló el mismo Barreras en Noticias Caracol.

“Nos unimos para construir una gran coalición que integrará listas al Senado de la República y Cámara de Representantes, que conforman la bancada más grande del próximo Congreso de la República, para consolidar un proyecto de país seguro y justo basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo que devuelva la esperanza a millones de colombianos y colombianas”, se lee en una carta emitida por esos movimientos el pasado septiembre.

Me emociona mucho asumir la responsabilidad de encabezar una lista multicolor, diversa, alegre y preparada , que busca construir una gran coalición por los intereses de todos los colombianos 🇨🇴.



Nuestra visión socialdemócrata y liberal defiende el sentido social, la… pic.twitter.com/L0A6OQdpL3 — Gustavo García Figueroa (@GustavoGarcia_F) November 26, 2025

Con esta coalición, los partidos también tienen la mira en no perder la personería jurídica. Si bien el mismo mandatario había insistido en que toda la izquierda estuviera bajo una misma colectividad, esto no se logró y desde 2024, tanto Mais como Unitarios se apartaron de ese plan, argumentando tanto los orígenes de las colectividades como la falta de garantías para hacer parte de las listas al Congreso.

