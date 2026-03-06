EE. UU. y Austria: esta es la agenda de Petro en el exterior en medio de elecciones

El presidente Gustavo Petro tiene previstos dos viajes al exterior en este tiempo. Foto: Ovidio Gonzalez S

El presidente Gustavo Petro viajó este jueves a Estados Unidos y tiene previsto llegar a Austria para agenda que toca la política de drogas de Colombia. Aunque estará en Colombia para el día de las elecciones (este 8 de marzo), viajará ese mismo día para un encuentro de las Naciones Unidas.

La primera visita oficial será a Chicago, donde asistirá al homenaje y despedida al reverendo Jesse Louis Jackson. El mandatario, según conto, lo conoció a través de Luis Gilberto Murillo, quien fue después su canciller y actualmente es candidato presidencial, y se reunió con él en varias ocasiones en su paso por Estados Unidos. Se espera que el presidente vuelva al país el 7 de marzo.

The Reverend Jesse Jackson, an icon of the Civil Rights Movement in the United States and a friend of Colombia, has died. Condolences to his son congressman Jonathan Jackson, to his family and to all the people of the United States for the loss of an extraordinary human being who… pic.twitter.com/C7cb7cABxi — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2026

El mismo 8 de marzo de las elecciones, el jefe de Estado se trasladará a la ciudad de Viena, Austria, para participar en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidos. Se trata de un especio clave para que Colombia exponga los resultados de su política contra las drogas, criticada ampliamente por el aumento en cultivos de uso ilícito en el país.

El mandatario, en todo caso, siempre ha defendido la visión del “Gobierno del cambio” y ha insistido en que ese incremento en las hectáreas sembradas corresponde a fallas metodológicas del estudio de la ONU. Se espera que en ese viaje oficial lo acompañen Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y la misma embajadora en Austria, Marcela Tovar.

Tanto Tovar como Miranda acompañaron al mandatario en su visita oficial a Estados Unidos a inicios de febrero, cuando se reunió con su homólogo Donald Trump. La actual embajadora en Austria fungió como directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia antes de asumir la representación de Colombia en la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En ambos casos, será el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el que fue nombrado como ministro delegatario. A través del decreto 0204 y 0205 de 2026, el presidente Gustavo Petro dejó en firme la asignación de las funciones.

Estos son los decretos:

