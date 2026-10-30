Vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, visitará Colombia para reunirse con De la Espriella

En el encuentro se espera que la agenda se centre en temas económicos, políticos y de seguridad. Desde la administración De la Espriella tocarán los aranceles impuestos a Colombia por el…

El vicepresidente de Estados Unidos, James David J.D. Vance, visitará Colombia el próximo mes para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella. Según pudo confirmar El Espectador, su llegada está prevista para ser entre la tercera y cuarta semana de noviembre; a su vez, están definiendo si el encuentro será en Cartagena, Medellín o Barranquilla.

En el encuentro se espera que la agenda se centre en temas económicos, políticos y de seguridad. Desde la administración De la Espriella tocarán los aranceles impuestos a Colombia por el gobierno de Donald Trump. De hecho, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, señaló que ya iniciaron a negociar sobre estas disminuciones. La agenda también se centrará en el apoyo de Estados Unidos a los departamentos afectados por el terremoto, especialmente Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío.

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La última vez que un vicepresidente estadounidense visitó Colombia de manera oficial fue en febrero de 2019, cuando Mike Pence llegó a Bogotá para reunirse con el entonces presidente Iván Duque. Y dos años antes, el mismo Pence se reunió con Juan Manuel Santos en Cartagena, poco tiempo después de que Donald Trump llegó al poder en su primer mandato.

En septiembre de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso de Barranquilla (sede alterna de la presidencia). En el encuentro también estuvieron presentes la primera dama Ana Lucía Pineda, el canciller Omar Bula, la embajadora en EE. UU. María Consuelo Araujo, y por el lado estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio junto a su esposa Janette Dosdeves Rubio.

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Se espera que el 10 de noviembre también llegue el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos. Uno de los compromisos adquiridos por el país estadounidense en el marco del Escudo de las Américas es apoyar militarmente a Colombia; por eso su visita estará orientada a la cooperación militar entre ambas naciones, especialmente en temas como la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en las fronteras. Su llegada coincide con los ejercicios militares que desarrollan más de 300 uniformados estadounidenses en Tolemaida (Cundinamarca), que terminarán el 11 de noviembre.

Un tercer visitante sería el secretario de Guerra, Pete Hegset, quien estuvo en la posesión del presidente De la Espriella en Cali, pero aún no se conoce una fecha para su regreso. Con ambos funcionarios norteamericanos se adelantarán conversaciones sobre el tema de seguridad en Colombia.

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