Vicepresidente Restrepo habló de los 90 días del gobierno de Abelardo de la Espriella

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a los primeros 90 días de la administración de Abelardo de la Espriella desde la XXX Cumbre Iberoamericana en España. Su intervención, ante los jefes de Estado que asisten a la cumbre multilateral, se centró en la exposición de los "resultados contundentes en materia de seguridad y en las grandes transformaciones económicas y sociales" del Ejecutivo. "En solo 90 días los resultados son convincentes", afirmó Restrepo, quien está liderando la Misión Crecer desde este evento.

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Sobre el manejo del presidente, Restrepo afirmó que De la Espriella entendió que "no se podía seguir haciendo la política de siempre (…) hacer una política de bien común por encima del bien particular". Además, resaltó el enfoque de seguridad que ha llevado el gobierno De la Espriella en contraste con la anterior administración, en la que según Restrepo, el Ejecutivo habría "actuado en connivencia entre los grupos criminales".

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Las declaraciones del vicepresidente Restrepo llegan en medio de la gira europea de la delegación de la administración De la Espriella, la Vicepresidencia anunció que Madrid será sede de una Milagro Week en marzo de 2027. Este espacio es una estrategia para atraer inversión y presentar proyectos a mercados internacionales, cuya primera sede será Nueva York entre el 16 y 18 de noviembre.

La agenda en España también estuvo acompañada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; el embajador designado ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina, además del canciller Bula.La presencia de la delegación del gobierno De la Espriella tiene de fondo la expectativa por el beneplácito de Carlos Felipe Mejía como embajador en España.

El exsenador del Centro Democrático y jugador clave de la campaña presidencial fue designado desde antes del inicio de la administración De la Espriella como el líder de esta misión diplomática, sin embargo, como ha contado El Espectador, la izquierda española ha criticado duramente la designación de Mejía y han solicitado al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que no avale ese nombramiento.

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