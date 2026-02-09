Se abre debate por inscripción de listas del Pacto: hablan de posible doble militancia

Fuego amigo en el Pacto Histórico podría comprometer las listas de Cámara en Bogotá. María del Mar Pizarro pide respeto de acuerdos. María Fernanda Carrascal y Laura Beltrán liderarían la lista. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo, el Pacto Histórico volvió a inscribir sus listas después de que decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) obligaran al progresismo a replantear y reorganizar a los aspirantes al Legislativo. Ahora, se abrió un debate jurídico sobre la posibilidad de que algunos de sus candidatos estén incurriendo en doble militancia.

Frente a la revocatoria a varias de sus listas, la solución que se planteó en la izquierda fue la de inscribirse bajo una sola personería, la del partido del Pacto Histórico. Inicialmente, se había hecho con una coalición entre esa colectividad (conformada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunistas) y la Colombia Humana, a la que no se le permitió fusionarse en el partido que buscaba unificar a la izquierda bajo el argumento de que no se cumplieron con los requisitos establecidos para tomar esa decisión en su asamblea nacional.

En contexto: El Pacto de Petro modificó el orden de su lista cerrada a la Cámara por Bogotá: así quedó

Por ejemplo, en la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá —que también tuvo que reordenarse por otra determinación del CNE—, sus aspirantes más votadas en la consulta del 26 de octubre tenían el aval de la Colombia Humana: la representante María Fernanda Carrascal, Laura Daniel Beltrán (conocida como “Lalis”) y la representante María del Mar Pizarro.

Pero esa decisión del Pacto Histórico generó ruido en otros sectores, que hablan de la posibilidad de que el movimiento de izquierda esté incurriendo en doble militancia.

Desde Alianza Verde, la representante Catherine Juvinao aseguró que se está violando el artículo 107 de la Constitución, en el que se establece que “quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral”. Además, señala que “quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce meses antes del primer día de inscripciones”.

Sugerimos: Consultas y movimientos para Congreso: así se analizó una semana convulsa en La Mesa Redonda

“Lo que va a pasar ya lo sabemos: las van a demandar y el Consejo de Estado les quitará la curul, como pasó con Roy y varios más. En ese momento espero que no se victimicen y reconozcan que simplemente actuaron por fuera de la ley pretendiendo estaré por encima de ella. Y que estaban advertidas. En un año quedará claro que nadie las sacó del Congreso. Se sacaron ellas solas”, agregó en su cuenta de X.

¿Si yo como rep. a la Cámara por Bogotá por el Partido Verde me hubiera inscrito a estas elecciones por el partido Dignidad y Compromiso, me quitarían la curul por doble militancia.



Eso hicieron @MafeCarrascal y @delmarpizarro. Son del partido Colombia Humana y se inscribieron… — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) February 9, 2026

En la misma línea estuvo el senador Jotape Hernández. A través de su cuenta de X, apuntó que “el Pacto confunde el derecho de reorganizar la lista, con la libertad de violar la ley cuando de doble militancia se trata”. Y añadió: “Los que pertenecían a un partido y no renunciaron un año antes a su curul, no pueden inscribirse por otro”.

Desde el Pacto Histórico afirmaron tener una línea para responder frente a estos señalamientos. El representante Gabriel Becerra aseguró que saben que hay “cuestionamientos jurídicos”, pero tienen lista la defensa y las evidencias que ratifican que la Colombia Humana “ha estado en todo el proceso de unión, de fusión, del Pacto Histórico”.

Le puede interesar: Arrancó el bus por Colombia: un recorrido por el suroccidente para medir el pulso electoral

“Frente a los escenarios jurídicos futuros que se puedan presentar, nosotros tenemos la defensa, las evidencias y los argumentos constitucionales que nos permiten blindar esta decisión para que ustedes, el pueblo de Colombia, pueda marcar la lista del Pacto Histórico en el caso de varios departamentos, Bogotá, Cauca, Valle, donde principalmente junto con el exterior se han presentado dificultades y fueron revocadas las listas porque superamos el 15 %”, le dijo a Caracol Radio.

En su momento, cuando se hablaba de la posibilidad de que el CNE no permitiera una fusión de todos los partidos en el Pacto Histórico, se analizaron varios caminos. Entre ellos, el argumento de que no se estaría incurriendo en doble militancia si la Colombia Humana, por ejemplo, no participa con ningún tipo de lista en la elección, lo que le dejaría, según su óptica, el camino libre para que sus militantes recibieran el aval de otra colectividad.

Lea también: De la Espriella, Cepeda y Fajardo: estos son los movimientos más recientes de las campañas

En todo caso, el Pacto Histórico se medirá este 8 de marzo en las urnas en las listas al Congreso. Aunque inicialmente su lema era el de votar “tres veces Pacto”, pues el senador y candidato presidencial Iván Cepeda hacía parte de la consulta del Frente por la Vida, por una decisión del mismo CNE, ahora salió de ese mecanismo y se irá directamente a la primera vuelta.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.