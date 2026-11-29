Con esto como eje de acción, la Procuraduría General de la Nación impulsa una transformación de su labor, con la que busca ampliar su alcance y fortalecer su presencia en la vida pública del país. Su apuesta espera anticipar riesgos en la administración pública,…

La confianza en las instituciones también se construye a partir de su capacidad para actuar oportunamente, porque una decisión pública que se corrige a tiempo o un recurso que se protege antes de perderse son escenarios en los que el control estatal puede marcar una diferencia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Con esto como eje de acción, la Procuraduría General de la Nación impulsa una transformación de su labor, con la que busca ampliar su alcance y fortalecer su presencia en la vida pública del país. Su apuesta espera anticipar riesgos en la administración pública, acompañar a las instituciones, intervenir en escenarios judiciales y administrativos y mantener una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de la Constitución y la ley

“Agilidad para responder cuando algo falla, prevención para que se falle cada vez en menos cantidad. Esas son las dos ruedas sobre las que queremos que avance la Procuraduría”, recalcó el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco

La estrategia, denominada “La Procu Evoluciona”, articulará las distintas funciones del Ministerio Público para proteger los derechos de los ciudadanos y contribuir a que la gestión estatal responda al interés general.

Esto, a través de ocho pilares que orientan el trabajo de la institución.