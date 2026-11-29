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La confianza en las instituciones también se construye a partir de su capacidad para actuar oportunamente, porque una decisión pública que se corrige a tiempo o un recurso que se protege antes de perderse son escenarios en los que el control estatal puede marcar una diferencia.
Con esto como eje de acción, la Procuraduría General de la Nación impulsa una transformación de su labor, con la que busca ampliar su alcance y fortalecer su presencia en la vida pública del país. Su apuesta espera anticipar riesgos en la administración pública, acompañar a las instituciones, intervenir en escenarios judiciales y administrativos y mantener una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de la Constitución y la ley
“Agilidad para responder cuando algo falla, prevención para que se falle cada vez en menos cantidad. Esas son las dos ruedas sobre las que queremos que avance la Procuraduría”, recalcó el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco
La estrategia, denominada “La Procu Evoluciona”, articulará las distintas funciones del Ministerio Público para proteger los derechos de los ciudadanos y contribuir a que la gestión estatal responda al interés general.
Esto, a través de ocho pilares que orientan el trabajo de la institución.
- Prevención
En lugar de esperar a que una irregularidad produzca consecuencias, la Procuraduría apuesta por identificar alertas, hacer seguimiento a políticas públicas y advertir posibles riesgos para que las entidades adopten correctivos. La intención es que las advertencias se traduzcan en decisiones oportunas y que los problemas puedan resolverse antes de convertirse en faltas o daños mayores.
“Prevenir antes que lamentar, acompañar antes que sancionar”, agregó el Procurador.
- Intervención
Su actuación ante autoridades judiciales y administrativas busca contribuir a que las decisiones se ajusten al ordenamiento jurídico, respeten el debido proceso y tengan en cuenta los derechos de las partes y el interés colectivo.
Esta función permite que el Ministerio Público participe en discusiones y actuaciones en las que la legalidad, el patrimonio público o las garantías ciudadanas pueden estar comprometidos.
- Disciplinario
La investigación y sanción de las faltas disciplinarias continúa siendo una de las responsabilidades fundamentales de la entidad, sin embargo, ahora se fortalece esta función mediante procesos más ágiles, decisiones oportunas y herramientas que permitan responder con mayor eficacia, sin desconocer las garantías de quienes son investigados.
- Defensa de los derechos
La entidad vigila el cumplimiento de las obligaciones del Estado y desarrolla actuaciones orientadas a prevenir vulneraciones, promover garantías y hacer seguimiento a las respuestas institucionales. La atención a los derechos humanos atraviesa diferentes escenarios de su gestión, desde la vigilancia de políticas públicas hasta la intervención en asuntos que afectan a comunidades y ciudadanos.
“La Procuraduría debe ser garante de los derechos […] el mayor capital de la Procuraduría es su gente y la misión de velar por los derechos de todos los colombianos”, afirmó el Procurador.
- Garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico
En una democracia, las autoridades tienen responsabilidades, competencias y límites que deben respetar. La vigilancia es fundamental para evitar vulneraciones y garantizar que las decisiones públicas se tomen conforme a las reglas vigentes.
Bajo ese contexto, la entidad busca ejercer esa función desde la independencia institucional, sin que su actuación responda a intereses políticos o partidistas. Su propósito, en este ámbito, es contribuir al equilibrio de los poderes, la autonomía de las instituciones y el respeto por las decisiones judiciales.
- Representante de los intereses de la sociedad
La función del Ministerio Público también implica actuar en defensa de los intereses colectivos y representar a la sociedad en escenarios donde los derechos ciudadanos o el bienestar común puedan verse comprometidos.
Esta labor supone mantener una presencia institucional que permita atender las necesidades de los territorios, acompañar a las comunidades y vigilar que las actuaciones de las entidades públicas respondan a sus obligaciones.
- Lucha anticorrupción
La entidad combina vigilancia preventiva y control disciplinario para advertir posibles irregularidades, promover prácticas transparentes y actuar cuando se presentan conductas que pueden constituir faltas. El objetivo es fortalecer la integridad en el ejercicio de la función pública y proteger el patrimonio que pertenece a los ciudadanos.
“La corrupción es uno de los males más complejos de combatir. Es algo que impregna a toda la sociedad y, cuya persecución y cura, corresponde no solamente a la Procuraduría ni a los Órganos de Control ni solamente al Estado. Sino a toda la sociedad, a todos nos afecta”, resaltó el Procurador General.
- Digitalización
La Procuraduría entra en la era digital. La transformación digital es una herramienta para construir una Procuraduría más moderna, ágil y eficiente.
A través de la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización de procesos, la entidad fortalece sus capacidades para optimizar la gestión, agilizar las actuaciones, mejorar la toma de decisiones y ofrecer respuestas más oportunas.