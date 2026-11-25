Sin ver sus casas aún reconstruidas, la niñez chocoana ahora enfrenta la amenaza de la malaria y de un conflicto armado que les impide salir a prevenirla o tratarla. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Malaria, escombros del terremoto y preocupación: la niñez en Chocó enfrenta un nuevo reto Tomás Tarazona Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Mientras muchas familias de Chocó intentan reconstruir las vidas que destruyó el terremoto, otra amenaza gana terreno: la malaria. Tres meses después del terremoto que sacudió una gran porción del Pacífico colombiano, hay voces que alertan que la emergencia, más que atenderse, se ha multiplicado, en especial para los niños.

La malaria es una enfermedad prevenible y tratable. Aun así, sigue cobrando vidas en Colombia, y el peso más grande lo cargan las comunidades indígenas. En 2024, indígenas y afrocolombianos concentraron cerca del 54 % de las muertes confirmadas por esta enfermedad en el país: de esas 15 personas, 13 eran indígenas y dos, afrocolombianas.

Estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer la prevención liderada por las propias comunidades, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el acceso a servicios esenciales de salud, especialmente en territorios rurales y históricamente desatendidos, donde las vulnerabilidades existentes se han agravado por los efectos del terremoto de agosto de 2026.

De acuerdo con informes oficiales, Chocó aporta más de una cuarta parte de los casos de malaria del país. Durante el brote de 2024, el Instituto Nacional de Salud registró que el 27,9 % de los casos nacionales se concentró en este departamento, en 2026, según el mismo Instituto, esa proporción llega al 44 %. La alerta, por tanto, no comenzó con el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, el desastre profundizó problemas que favorecen la propagación de la enfermedad: viviendas averiadas, familias que duermen hacinadas o a la intemperie, agua almacenada en recipientes destapados y daños en los sistemas de acueducto y saneamiento.

Así lo explica María Mercedes Liévano, directora en Colombia de Save The Children. “La reconstrucción de Chocó, no se debe centrar solo en infraestructura, debe ser humanitaria y protectora. No estamos hablando de una sola emergencia, sino de varias crisis superpuestas que amenazan la niñez y las próximas generaciones de Chocó”, dice.

Cifras de un flagelo

Médicos Sin Fronteras identificó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue en seis municipios chocoanos, principalmente en zonas rurales, y advirtió sobre enfermedades relacionadas con el consumo de agua no segura. En uno de los principales hospitales del departamento, el servicio de urgencias llegó a funcionar a más del doble de su capacidad, mientras otro centro tuvo que cerrar los servicios de pediatría y maternidad.

Brubatá es un ejemplo que muestra los tropiezos para que la institucionalidad atienda a sus niños y las familias, que han vivido por décadas con carencias y el conflicto en sus patios traseros, puedan salir de ese panorama. En esa zona rural del municipio de Tadó, por ejemplo, había en agosto 65 estructuras que componían el pueblo. Tras el terremoto, solo una quedó en pie y los hogares, servicios básicos y edificios sociales quedaron reducidos a concreto y estructuras colapsadas.

Liévano comenta que para la niñez, la combinación entre los desastres de un terremoto y el acecho de la malaria y el dengue resulta una combinación especialmente delicada. La malaria puede provocar complicaciones graves en niñas y niños pequeños, especialmente sin diagnóstico y tratamiento oportunos. A la enfermedad se suman las dificultades para llegar a un centro de salud, la pérdida de espacios seguros y las condiciones de alojamiento que dejó el sismo.

La recuperación de sus hogares, en otras palabras, también depende de que puedan proteger su salud. Cuando la malaria coincide con escuelas cerradas, viviendas afectadas y centros de salud lejanos, la niñez pierde al mismo tiempo acceso a atención, aprendizaje y entornos protectores. El problema tampoco se limita a los síntomas: el miedo, la incertidumbre y la pérdida de las rutinas cotidianas hacen parte de las consecuencias que enfrentan después del desastre.

Al panorama se suman otros factores igual de preocupantes y que son transversales a la amenaza. El confinamiento y el conflicto armado es uno de ellos. De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Chocó ocupa el nada alentador primer lugar de departamentos más confinados de Colombia.

Como lo mostró El Espectador hace unos meses, en promedio, se registra un hecho de confinamiento cada siete días en los territorios y Chocó, tanto en Quibdó como en municipios de los ríos Atrato y San Juan, las comunidades pueden permanecer por semanas encerradas sin acceder a agua potable, alimento o insumos médicos.

Respuesta integral

"Lo que estamos haciendo en Chocó hace parte de nuestra respuesta humanitaria al terremoto. Desde agosto hemos llegado a cerca de 14.000 personas en los territorios afectados, y solo en Chocó ya acompañamos a más de 600, entre ellas 248 niñas y niños. Prevenir la malaria hoy es proteger la recuperación de la niñez", afirma Liévano.

Frente a ese escenario, Save the Children enfocó su respuesta en Salud en contextos de emergencia a través de acciones para prevenir la malaria o casos de riesgo perinatal y materno en Quibdó y Unión Panamericana, desde la capacidad de atención hasta la prevención.

Como lo señala el doctor Ivan Torres del Hospital Ismael Roldán Valencia, en Quibdó, Chocó: “Algo muy positivo que ocurrió fue que Save the Children se acercó para conocer nuestras necesidades después del terremoto. Pronto se dieron cuenta de que los desafíos iban mucho más allá de la emergencia inmediata. Existían necesidades estructurales previas que ya afectaban significativamente la calidad de la atención en salud, desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento de diferentes enfermedades".

El profesional en salud resalta que la respuesta oportuna llega en momentos claves que pueden definir el futuro de la juventud chocoana: "El equipo de Save the Children reconoció que el Hospital Ismael Roldán es un centro de referencia no solamente para Quibdó, sino para todo el departamento del Chocó. Esto permitió gestionar apoyos que fueron más allá de la entrega de insumos y equipos biomédicos. También se enfocaron en fortalecer las competencias y la capacidad resolutiva de nuestros equipos de salud, particularmente en pediatría y ginecobstetricia, para mejorar la atención materna y perinatal".

El acompañamiento práctico que se brinda directamente en los servicios de consulta externa y urgencias está permitiendo que el personal con menor experiencia fortalezca sus capacidades y que los pacientes reciban una mejor atención.

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Ahora queremos extender estas mejoras a las comunidades rurales, donde el acceso a los servicios de salud sigue siendo extremadamente difícil. Ya contamos con una red de promotoras comunitarias de salud que son el vínculo fundamental entre el hospital y estas comunidades”.

Con el apoyo de Start Network, la organización está entregando 1.000 toldillos familiares, kits comunitarios de prevención y 1.200 pruebas rápidas de malaria destinadas al hospital. La intervención busca reducir la exposición a los mosquitos y facilitar la identificación temprana de posibles casos, en un territorio donde las distancias y las dificultades de movilidad pueden retrasar la atención.

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Los elementos hacen parte de la campaña Prevenir la malaria es compromiso de todos y todas. Los equipos realizan jornadas de sensibilización casa a casa y en espacios comunitarios, en las que explican cómo identificar y eliminar criaderos de mosquitos, utilizar correctamente los toldillos, reconocer los síntomas y acudir a tiempo a los servicios de salud. También recuerdan la importancia de completar el tratamiento, incluso cuando la persona comienza a sentirse mejor.

La estrategia se desarrolla en siete comunidades: Quipará, La Bendición, La Esperanza, Brisas de Samper, Villa Lourdes, Guatavita y Santander. Involucrar a líderes comunitarios y servicios de salud es parte de esa apuesta, que busca contener la malaria desde los territorios y proteger a quienes tienen mayores posibilidades de sufrir complicaciones.

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La intervención de Save the Children en Chocó, sin embargo, no se limita a esta enfermedad. La organización también desplegó su Unidad de Salud de Emergencia para llevar atención de ginecología y pediatría, entregar kits de parto y fortalecer las capacidades de parteras y personal de enfermería. La atención pediátrica resulta clave en este contexto, pues permite responder a necesidades que pueden agravarse cuando las familias tienen dificultades para trasladarse o los servicios habituales dejan de funcionar. A esas acciones se suman los tamizajes nutricionales para niñas y niños y la entrega de suplementos.

El acceso al agua y a condiciones mínimas de higiene forma parte de la misma respuesta. La organización tiene prevista la entrega de 300 filtros de agua y 300 kits de higiene, además de transferencias monetarias para 250 familias.

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Hasta ahora, Save the Children ha llegado a 629 personas en Chocó, de las cuales 248 son niñas y niños. El alcance incluye kits de higiene familiar y alojamiento, sesiones grupales de sensibilización, tamizajes nutricionales infantiles y actividades para fortalecer las capacidades de respuesta de las comunidades.

Desde Save the Children alertan que la respuesta al terremoto y la malaria debe tener un enfoque de niñez que garantice los derechos y oportunidades de los menores de edad. Foto: Cortesía

En Chocó, la reconstrucción avanza en medio de riesgos que se superponen. Para las niñas y los niños, volver a tener una vivienda segura es apenas una parte de la recuperación: también necesitan agua limpia, alimentación, atención médica y protección frente a enfermedades que pueden prevenirse y tratarse si se detectan a tiempo. La respuesta contra la malaria busca precisamente evitar que, después de perder espacios y rutinas por el terremoto, la niñez tenga que enfrentar otra amenaza que comprometa su salud y su vida.

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Liévano explica que la respuesta, además de rápida, tiene que ser holística para la niñez, pues los daños se replican a la niñez, la educación, el acceso a la salud e incluso a nuevos nacimientos a futuro.

“La malaria es especialmente peligrosa para la niñez y mujeres gestantes. Un niño o niña con desnutrición, sin diagnóstico y tratamiento a tiempo corre muchos más riesgos de complicaciones. Cuando coincide con escuelas cerradas, casas dañadas y centros de salud lejanos, la niñez está perdiendo salud, aprendizaje y entornos protectores”, concluye.