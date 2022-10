Anuel no se habría casado con Yailin, ¿quería darle celos a Karol G?

Al igual que a inicios de su relación, Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ siguen dando de qué hablar desde agosto de este año, cuando se alejaron de redes sociales y no se volvieron a mostrar públicamente juntos. Los rumores de su divorcio llegaron solo un mes después de su matrimonio, que se realizó el jueves 10 de junio, en una ceremonia civil en República Dominicana, país natal de la joven de 20 años.

Con ellos, todo es muy incierto. Mientras algunos rumores apuntan a que la pareja está en proceso de divorcio, otros fanáticos mostraron unas fotos recientes de los cantantes luciendo ropa oscura y destacaron que ella se veía con el vientre abultado, como si estuviera embarazada. Aunque ellos no han dicho nada al respecto, la cantante mostró hace unas semanas un detalle que recibió con una tarjeta firmada por “AA”.

¿Anuel y Yailin nunca se casaron? Esto se dice

La pareja volvió a ser tendencia en la farándula por las recientes declaraciones que hizo un periodista en su programa radial. El comunicador aseguró que la boda de la pareja habría sido falsa, pues según él, no existe ningún certificado que compruebe la unión. “Yo te puedo hacer una recomendación. Búscate en tus contactos en Puerto Rico y tus contactos aquí en República Dominicana con alguien que solicite una certificación para verificar si realmente hubo un matrimonio”, aseguró.

Aunque prefirió no asegurar nada, motivó a sus colegas a buscar la información que, según él, es pública. En redes sociales, los fanáticos de la pareja alrededor del mundo no tardaron en responder y defendieron a los cantantes, mientras que otros internautas aprobaron la hipótesis y hasta hablaron de una “estrategia para darle celos a Karol G. Lo que firmaron aquella vez fue un contrato, no un acta de matrimonio”, comentaron.

Yailin reapareció en redes y avivó rumores de embarazo

Mientras iba en su carro, la esposa de Anuel AA mostró su cambio de look. Su cabellera, ahora de color verde, fue halagada por sus 5.6 millones de fanáticos en Instagram, quienes también se fijaron en un aparente cambio físico de la cantante. En redes, los internautas siguen sin descartar el supuesto embarazo de la dominicana, por lo que algunos hablaron de una notoria hinchazón en sus pechos, un síntoma de las mujeres que están en gestación.