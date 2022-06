¿Anuel no supera a Karol G? No para de enviarle indirectas en eventos

La carrera y éxitos mundiales de Karol G hablan por sí solos, sus seguidores le siguen el paso donde quiera que vaya, pero tampoco se despegan de su pasado.

Te puede interesar: Llegadas en taxi, amigo cómplice y otros trucos de Piqué para engañar a Shakira

Muchos internautas aún recuerdan, y extrañan, la relación que tenía la paisa con Anuel AA , su amor de tres años, que parecía, iba a durar toda la vida. Desde el 2018 hasta el 2021 los cantantes exhibieron su amor y también los lujosos regalos y gustos que se dieron. Nunca dudaron en dedicarse canciones, y muchos piensan que esa unión los llevó a lograr varios éxitos mundiales mientras estuvieron juntos.

Lo que deja a muchos internautas pensando es que, de ese amor que vivieron Karol G y Anuel y de los buenos términos en los que supuestamente finalizaron su relación, ya no quedaría nada. Solo hasta el año pasado, ambos se reencontraron y publicaron en sus redes sociales unas fotos juntos, que indicaban que sostenían una buena amistad a pesar de no seguir siendo novios.

Te puede interesar: Sara Montoya: Ella es la influenciadora que relacionan con Sebastián Caicedo

Pues todo habría cambiado desde que, a inicios de este año, Anuel presentó a su ya esposa Yailin ‘La más viral’, y más de un internauta empezó a opinar positiva y negativamente sobre el nuevo amor del cantante.

¿Anuel no soporta el éxito de Karol G?

Justo cuando ´La Bichota´ hacía historia con sus presentaciones en el festival de música de Coachella 2022, Anuel utilizó sus redes sociales, y no precisamente para felicitarla.

Vea también lo que es tendencia en la farándula

Sobre el escenario del evento, Karol G decidió cantar por primera vez en vivo MAMII, una canción que se refiere a una mujer que ya no quiere regresar con quien la lastimó. Pues parece que, sin haberlo nombrado, Anuel se sintió aludido y explotó.

“Y eso que supuestamente soy yo que el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo”. Y además dijo: “Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar… Si la gente supiera”.

Vea también: Conoce la mascota que tiene Karol G y se encuentra en vía de extinción

Por ese mismo tiempo, Yailin se unió a las indirectas, y aprovechó un concierto para contestarle una de las estrofas de la misma canción de la paisa. “Nadie te ha vuelto a llamar y tú eres la que está llorando… a los hombres no les gustan las mujeres serias, a los hombres les gustan las mujeres malas. Por eso la Domi lo ajuició, por eso con la Domi se quedó”.

Yailin las más Viral al parecer aprovecho un momento en el primer concierto de su gira por EE.UU para tirarle una indirecta a Karol G. 🔥🔥

•

Ustedes que dicen Fue o no fue una indirecta? 😅🤔

•#quevivaelchisme #purochismemor #colombia #KarolG #YailinLaMasViral #Anuel pic.twitter.com/JDL0duU49H — puro_chisme_of (@puro_chisme_of) April 30, 2022

Anuel no es fan de las pelucas azules de Karol G

En video quedó registrado el comportamiento del puertorriqueño con una fan que lucía una peluca del mismo color que el cabello de Karol G.

Te puede interesar: Masterchef Celebrity: Así quedaron los concursantes tras giro inesperado

Durante un concierto, Anuel AA no trató muy bien a una de las asistentes. “El que me está tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención. No sea tan tonta, tan infeliz” dijo entre risas el reguetonero.

Situación que justificaría por qué su esposa Yailin ‘La más viral’ prohibió las mismas pelucas en sus conciertos, pues creía que muchos fans de Karol G iban a sabotearle sus presentaciones.

Anuel se confundió y nombró a Karol G en un concierto

El acontecimiento ocurrió días después de haberse casado con Yailin. Durante una de sus presentaciones, Anuel AA quiso mencionar a su pareja, pero terminó refiriéndose a su ex, Karol G.

Te puede interesar: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque compartieron juntos de nuevo ¡Esta es la razón!

Los mismos asistentes al evento se encargaron de documentar y viralizar rápidamente el video, donde se ve a Anuel corregir rápidamente lo dicho.

“¿Dónde están todos los que aman a la bebecitaaa?”, dijo primero. Enseguida corrigió y dijo: “¿Dónde están los que gritan por la Chivirika?”. El primero era el apodo que le tenía a su ex con quien duró tres años, y el segundo es con el que se le conoce a su esposa Yailin.