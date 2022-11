Así reaccionó Andy Rivera cuando lo cuestionaron por no ser valiente en el amor

Andrés Felipe Rivera Galeano, conocido artísticamente como Andy Rivera, regresó, hace un par de meses, a sus redes sociales, luego de haberse alejado de ellas para concentrarse en su salud mental. El hijo de Jhonny Rivera está ahora más enfocado que nunca en su música y continúa sorprendiendo a sus millones de fanáticos con sus nuevas canciones.

La vida sentimental del pereirano de 28 años ha sido noticia desde su inicio en la música, hace diez años. En esa época, el artista y su pareja Danniela Duque, que llevaban 5 años juntos, se convirtieron en padres de Hellen Rivera Duque, quien ahora tiene nueve años. Después, el intérprete de Espina de rosa comenzó su relación más comentada. El pereirano y Lina Tejeiro compartieron casi diez años juntos, se alejaron y volvieron en varias ocasiones, pero, según la actriz, en marzo de este año terminaron definitivamente.

¿Qué piensa Andy Rivera del amor?

Mientras el cantante continúa soltero y enfocado en su amor propio, sus seguidores lo cuestionaron por su forma de ver y vivir el amor. “¿Por qué no eres valiente? Me refiero a valiente en el amor, sabes a qué me refiero”, le preguntó uno de sus 5.8 millones de seguidores en Instagram.

“Creo que tú y yo tenemos una versión diferente de lo que es la valentía, para mí la valentía es estar donde quieres estar, no donde la gente te dice que debes estar o te hace creer que debes estar”, contestó, Luego, otro de sus seguidores lo interrogó acerca de su perspectiva del amor.

“Cada que pasan los años, más me cambia la forma de ver el amor. Mucho más joven creía en ese amor de las canciones y películas que es sufrimiento, posesión y tóxico. Mi forma de ver el amor es diferente, para mí el amor es paz, es la libertad individual de cada uno, con esa decisión de compartir, pero te dejo ser y me dejas ser. Si encuentras eso con alguien más, entonces encontraste amor porque no te están limitando y te están dejando ser y eso importa muchísimo”, finalizó.