“Ya no hay un fantasma”: Lina Tejeiro reveló cómo cerró el ciclo con Andy Rivera

La vida sentimental de Lina Tejeiro siempre ha sido un tema de interés para los internautas, quienes siempre estuvieron muy atentos a todos los detalles de su relación con el cantante Andy Rivera . Este año, ambos volvieron a ser noticia, luego de revelarse que en marzo habían hecho un nuevo intento de retomar su noviazgo. Finalmente, las cosas no se dieron entre ellos y volvieron a despedirse.

Ahora, a la actriz de 30 años se le ve muy feliz al lado de su novio, Juan Duque , con quien comenzó un acercamiento desde hace algunos meses. Su relación se oficializó hace unas semanas. La llanera volvió a hablar sobre su mediática vida sentimental y reveló otros detalles desconocidos para sus seguidores.

Lina Tejeiro sanó su pasado con Andy Rivera gracias a terapia

En una entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez, la recordada Sammy de ‘Padres e hijos, confesó si el hijo de Jhonny Rivera sigue siendo un “fantasma” para continuar su vida.

“No fue fácil, yo tuve que ir a terapia pero llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos y en algún momento había que darle fin, nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos por x o y motivo, por falta de compromiso, falta de interés, falta de tiempo, por cualquier cosa, eran muchos motivos: agendas trabajo, un montón de cosas que no permitían que estuviéramos juntos y también eso generaba mucho dolor entonces uno para qué sigue insistiendo”, reveló la actriz, quien también comentó que gracias a un profesional en salud mental pudo sanar sus heridas y sentirse nuevamente preparada para darse otra oportunidad en el amor.

¿Romance de Lina Tejeiro y Juan Duque es marketing?

Diva Rebeca también aprovechó para preguntarle algo que muchos internautas aseguran desde que la mejor amiga de Greeicy publicó su romance con el cantante y creador de contenido. “Ojalá fuera marketing, ya no estaría viviendo aquí, estaría en los Miami nadando en los dólares, no es marketing, pero también entiendo que las personas piensen eso, es difícil de creer con todo lo que sale a la luz, y como también se usan tantas cosas para el marketing esto se presta para el doble sentido”, confesó.

¿Andy Rivera le dedicó su última canción a Lina Tejeiro?

Hace unas semanas, el intérprete de Espina de rosa se volvió tendencia por cantar una estrofa de lo que sería su próxima canción. Al ver que hablaba de un ‘amor perdido’, sus seguidores no dudaron en suponer que Lina sería la inspiración de su nuevo tema. “Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven, no puedo decir si es o no es, y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona, nadie ha dicho que sea para mí, yo no creo que lo haya escrito para mí, las canciones no las compone una sola persona, seguramente de casualidad esa canción está escrita hace mucho tiempo y apenas salió ahora”, dijo la actriz cuando le preguntaron sobre el tema en la misma entrevista.