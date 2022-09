Mike Bahía dijo que Greeicy Rendón pidió grabar el parto de Kai: “Quería ver todo”

Después de nueve años juntos y de comprometerse en noviembre del año pasado en un concierto de Alejandro Sanz, Mike Bahía y Greeicy Rendón recibieron a su primogénito Kai el 21 de abril del 2022. Desde hace cinco meses, los artistas caleños, que viven la experiencia de ser padres primerizos, le cuentan a sus millones de seguidores en redes sociales, algunos detalles de su vida junto a Kai.

Recientemente, el cantante de 36 años reveló un detalle sobre el nacimiento de su primogénito. El artista contó en La nave podcast, programa que dirige el influencer Marko, que por pedido de su prometida, grabó en video todo el parto para que ella luego pudiera verlo.

Greeicy y Mike Bahía tienen un video del nacimiento de Kai

El autor de Buscándote reveló en la entrevista que necesitó de más de un dispositivo para grabar el nacimiento de su primogénito, que ahora tiene cinco meses. “Yo cuidando el plano, que no se vieran otras cosas, pero sí el médico. Acomodé esa cámara, la dejé grabando y me fui hasta el otro lugar al lado de ella”, recordó el cantante, quien luego continúo hablando acerca de la experiencia única del nacimiento de su hijo. “Ella quería ver todo y yo con ese celular tratando de enfocar, allá metido, fue parto natural, pero te digo la verdad, es una adrenalina, yo estaba distraído con todo lo que estaba pasando y sobre todo muy sorprendido con la capacidad de las mujeres, las mujeres son de otro planeta, hubo una cara que vi de ella en un momento que yo dije ‘wow las mujeres son muy poderosas’”.

¿Por qué Greeicy y Mike Bahía no muestran el rostro de su hijo?

En la misma entrevista, el generador de contenido venezolano aprovechó para preguntarle al cantante por su bebé, de quien no han mostrado su rostro públicamente desde que nació. “¿Será que sí necesito publicarlo?, ¿me está haciendo falta? yo no le he dicho a ella que no lo haga y ella tampoco a mí, y no he necesitado hacerlo, no ha sido una decisión, simplemente ha fluido de esa manera”, respondió para luego asegurar que no se trata de un temor, sino de algo que no quiere decidir por su hijo.