Día de San Valentín: amores en plataformas de streaming para maratonear

Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Universal+, Apple TV y Lifetime tienen opciones para reír, suspirar, llorar y enamorarse.

Noah y Nick en ‘Culpa nuestra’ (Prime Video)

Noah y Nick siguen venciendo obstáculos para estar juntos. Fotografía por: Prime video

Del odio al amor solo hay un paso dice el adagio, y eso, al parecer, le sucedió a Noah (Nicole Wallace) quien tuvo que vivir bajo el mismo techo con Nick (Gabriel Guevara), su hermanastro. Se enamoraron, afrontaron el amor prohibido y se separaron. En esta, la tercera temporada, se reunieron en la boda de Jenna y León, pero su relación debe vivir duras pruebas.

Benedict y Sophie en ‘ Bridgerton’ (Netflix)

El segundo hijo de Lady Violet, (interpretado por Luke Thompson) no tenía mucho interés en tomar el amor en serio hasta que queda flechado con la misteriosa Dama de Plata en un baile de máscaras. La enigmática mujer no es otra que Sophie Baek (Yerin Ha), empleada de Lady Araminta Gun.

John y Carolyn en ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’ (Disney+)

John John (interpretado por Paul Anthony Kelly), el hijo menor del presidente John F. Kennedy, considerado uno de los solteros más cotizados del mundo y Carolyn Bessette, ejecutiva de Calvin Klein (caracterizada por Sarah Pidgeon) vivieron un romance de novela, pero su relación siempre estuvo bajo la lupa de la opinión pública y estuvo a punto de terminar muchas veces.

Tita y Pedro en ‘Como agua para chocolate’ (HBO Max)

Tita (Azul Guaita) vive un tiempo de decisiones definitivas. La aparición del doctor Brown (Francisco Angelini) le brinda la estabilidad y el amor que busca, pero la aparición de Pedro (Andrés Baida) revive en ella sentimientos profundos. Ella debe escoger si vive el desafío o se queda con la seguridad.

June, James y Will en ‘Love me, Love me’ (Prime Video)

Un triángulo amoroso con sabor italiano, en el que June (Mia Jenkins), que se va a vivir a Italia luego de la muerte de su hermano, conoce a Will (Luca Melucci), un joven muy bien portado que la apoya en sus momentos difíciles, pero también, a pesar de las advertencias, terminó estando cerca de James (Pepe Barroso), misterioso e irresistible y con actividades secretas y peligrosas. Solo June puede decidir con quien se queda.

Shane e Ilya en ‘Más que rivales’- HBO Max

El encuentro entre Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos jugadores de hockey, se da primero por el deporte, pero el tiempo hace que sus sentimientos afloren, aunque deban guardar el secreto. Durante años deben enfrentar sus sentimientos, las etiquetas sociales y la competencia profesional.

Poppy y Alex en ‘Gente que conocemos en Vacaciones’ (Netflix)

Poppy (Emily Bader) es una periodista intrépida y Alex (Tom Blyth) se gana la vida como profesor. Se conocieron en un viaje y cada año se vuelven a encontrar, durante una semana, y viajan por el mundo. Su vínculo parece que no vas más allá, pero el tiempo los lleva replantearlo y a decirse la verdad.

Dorrigo y Amy en ‘El camino estrecho al norte profundo’ - Universal+

La historia del cirujano Dorrigo Evans (Jacob Elordi) fluctúa en el tiempo, desde que ejerce su profesión, cuando cae prisionero en la Segunda Guerra Mundial y sus recuerdos de anciano. En todos los momentos aparece Amy (Odessa Young), la esposa de su tío, su amor prohibido, y Ella (Olivia DeJonge), su esposa, quien sabe que no es el amor de su vida.

Kriemhild y Sigfrido en ‘La guerra de los reinos’ (Universal+)

La princesa Kriemhild (Lilja van der Zwaag) vive no uno, sino dos conflictos amorosos: debe casarse por un compromiso político, pero conoce al guerrero Siegfried (Jannis Niewöhner), quien despierta sus sentimientos, además Hagen (Gijs Naber), el maestro de armas, también está enamorado de ella.

Yagmur y Tolga en ‘El color de la lluvia’ ( Lifetime)

La vida de Yagmur (Gizem Karaca) gira alrededor del arte y por eso es feliz pintando muros y estructuras eléctricas. Cuando conoce a Tolga (Pamir Pekin), quien trabaja cerca del transformador que está pintando, el amor no tarda en surgir. La joven artista también se enfrenta a los celos de Sezen (Bengi Idil Uras) y también a alguien misterioso, que la ama tanto que daña su trabajo para que no pueda irse.

Joan, Miles Teller y Callum Turner en ‘Eternity’ (Apple TV)

La decisión que debe tomar Joan (Elizabeth Olsen) no es fácil, pues después de morir tiene una semana para decidir quién será su compañero en la eternidad: Larry Cutler (Miles Teller), el hombre con el que vivió siempre o Luke (Callum Turner), su primer amor, quien además, la está esperando.

