Bonka celebró su reencuentro con los amantes del tropipop en el Movistar Arena

Hace un par de horas el Movistar Arena de Bogotá vibró con la energía única del tropipop durante el concierto de Bonka. Este evento marcó un reencuentro muy especial entre la emblemática banda bogotana, integrada por Alejandro González, Daniel Mora, Juan José Barake, Felipe Harker y Nicolás Barake y sus seguidores, quienes durante dos horas disfrutaron de una gran experiencia musical.

“¡Gracias Bogotá! Es un sueño hecho realidad estar hoy con ustedes. No tengo las palabras exactas para expresar lo que siento, pero mil gracias (…) Ustedes crecieron con estas canciones y nosotros con su cariño. Esta noche prometemos, será inolvidable, porque vamos a revivir grandes momentos”, anunció Alejandro González, vocalista de la agrupación.

Concierto de Bonka en el Movistar Arena

Durante el concierto, los bogotanos revivieron éxitos como Del 1 al 7, El Problemón, La mona, Tarde de abril, Hoy y Traga maluca, por mencionar solo algunos. Cada uno de estos temas provocó la euforia del público, que no dejó de corear y disfrutar de la fiesta de Bonka.

Invitados al concierto e Bonka

El espectáculo no solo estuvo marcado por la música de la agrupación, sino también por la participación de varios invitados especiales como Juliana Velásquez, Bacilos, Mauricio & Palo de Agua, con quien interpretaron Niña y Sebastián Yepes en la interpretación de Barman.

Este reencuentro no solo fue un regreso al pasado, sino también una muestra del presente vibrante del tropipop colombiano. Por otro lado, Bonka con su música y el apoyo de sus colegas, dejó claro que su legado sigue vivo y que el amor por su música continúa.

“Gracias por venir y acompañarnos esta noche tan especial. Quedará grabada en nuestras mentes (…) Este sueño inicio hace más de veinte años y, gracias a ustedes, hoy sigue más vivo que nunca”, señaló Alejandro González, momentos previos a que culminará el espectáculo musical.

Para esta noche, se espera que nuevamente cientos de capitalinos y seguidores de la agrupación se den cita en el Movistar Arena de Bogotá para disfrutar de la segunda fecha del concierto, una jornada en la que volverán a celebrarse los buenos momentos y la música que marcó a toda una generación.