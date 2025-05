Ex de Rubby Pérez respondió ataques de Zulinka, la hija mayor del artista

El pasado 8 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Rubby Pérez y cientos de personas que estaban presentes en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, cuando el techo se desplomó repentinamente.

¿Qué pasó con la hija mayor de Rubby Pérez?

Tras el fallecimiento del artista merenguero, Zulinka, su hija mayor, quien tomó la vocería para hablar con los medios de comunicación, brindó unas declaraciones refiriéndose a Michelle Reinoso, expareja del cantante y madre de Ana Beatriz, la hija menor.

“Aunque fracasó en muchas cosas en la calle, los hijos estaban primero, su vieja estaba primero, aunque crean que no, aunque muchas personas han dicho que no. Mi mamá era su reina, su princesa", dijo Zulinka a Noticias Caracol.

En el programa Noche de luz, Michelle se refirió a su relación con los hijos mayores del artista: “Mi relación con los hijos de Rubby y con la familia de Rubby es una relación cordial, yo realmente tengo ciertos afines porque yo conozco la familia de Rubby muchísimo antes que Rubby. Con los hijos me llevo cordialmente, con mucho respeto".

También, en declaraciones con el periodista Dony Dandrades, contestó las declaraciones de Zulinka: “no habían pasado tres horas del funeral, ¿tú no crees que ella habló airada y desorientada? Entonces, lamentablemente el que habla así no tiene control".

Así se enteró la expareja de Rubby Pérez de su muerte

La diseñadora también relató cómo enfrentó la muerte del cantante. “Yo estaba en mi grupo de trabajo, con todas mis empleadas en Colombia en un entrenamiento, nos acostamos a dormir para ir al aeropuerto bien temprano, ahí recibo la llamada de una amiga de la universidad, y no cojo el teléfono, eran las 1:00 de la mañana, pero vi 14 llamadas de ella, cojo el teléfono y me dice: ‘Michelle, ¿tú no viste lo que pasó en Jet Set?, se cayó el techo”, dijo para Noche de luz.

Luego, agregó: “Yo del aeropuerto fui al Jet Set, salí a las 10:00 y pico de la noche y me fui esperanzada porque yo decía que él era un hombre muy fuerte y muy inteligente, y que si él estaba dentro de los escombros, estaba tranquilo esperando que lo rescaten”.

De igual manera, contarle a Ana Beatriz, su única hija con Rubby, no fue fácil: “Yo le hablé mentira, yo todo el tiempo le dije que él estaba en el hospital. Entonces, el miércoles cuando nos íbamos a la funeraria, la familia me dijo: ‘ya tienes que decírselo’. Porque ella creía que iba para el hospital conmigo a ver a su papá. Fui a la habitación, le dije todo, el momento más difícil de mi vida entera”.