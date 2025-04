Exnovio de Karina de LCDLF reveló por qué terminaron: “fue grande el impacto”

Karina García es una de las participantes que más polémica ha generado en la segunda temporada de La casa de los famosos. La creadora de contenido se ha convertido en tendencia por las constantes discusiones que ha tenido con algunos de sus compañeros, entre ellos, Melissa Gate, Mateo Varela, mejor conocido como ’Peluche’ y, actualmente, con Laura González, con quien tiene un pasado por un hombre.

El tema que más ha generado debate dentro y fuera de la casa, es el relacionado con la vida sentimental de Karina. La participante del reality de convivencia de RCN ha sido acusada por, supuestamente, estar con hombres comprometidos, entre otros detalles que ella ha desmentido, asegurando que quieren dañar su imagen.

“Menospreció mis sueños”: reveló Smayv, exnovio de Karina

Karina es madre de dos hijos. El menor nació fruto de su amor con Santiago Mesa, mejor conocido en la industria musical como Smayv. La influencer reveló dentro de La casa de los famosos que ella le terminó al padre de su hijo porque, supuestamente, estaba cansada de mantenerlo.

No obstante, el músico habló hace unas semanas con la emisora mix 92,9 fm, donde desmintió sus declaraciones y, aseguró que, por el contrario, fue él quien decidió ponerle punto final a su historia de amor.

Afirmó que ella no lo apoyó en sus sueños y, por esa razón, tomó la decisión de dejarla: “cuando me dijo en la cara que si la música nos iba a poner a vivir como ella quería, yo ahí me abrí de ahí. Desde eso no volví, desde que sentí que me menospreció los sueños y mis vueltas. Mi manager está de testigo, yo le dije que no volvía a esa casa y no he vuelto, llevo tres años que no he vuelto”, dijo el cantante de música urbana.

Además, aseguró que, cuando ella salga de La casa de los famosos está dispuesto a sostener sus palabras frente a ella, pues considera que la participante del reality no ha contado la verdad:

“yo fui el que me aburrí, cuando sentí que mis sueños me los menospreció y todo, ya no más, yo la miré y dije: ‘se me murió‘. Desde ese día no vuelvo a esa casa, fue tan grande el impacto, no me importaba si estaba mi niño, el amor por mi niño es algo muy aparte, él está en mi casa, mantiene conmigo mientras ella está allá”, aseguró.