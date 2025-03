Hija de Karina García de LCDLF contó por qué no viven juntas: “le dio muy duro”

Desde que comenzó La casa de los famosos hace más de un mes, Karina García se convirtió en una de las participantes más comentadas. Su relación con Marlon Solórzano captó la atención de los televidentes, quienes dudaban de la sinceridad de la modelo. Cuando el deportista fue eliminado de la competencia evidenció algunos comportamientos de ella que no fueron de su agrado.

Karina ha protagonizado algunas discusiones con varios de sus compañeros, entre ellos con Coco y Yana, conocida como ‘La Rusa’. Esta semana causó polémica luego de revelar que le llama la atención un creador de contenido, amigo de La Liendra.

“Si yo me quedo acá cuatro meses y entra alguien bien papacito, yo no sé qué pueda pasar, yo soy sincera. Hay una persona que si entra acá sería mi talón de Aquiles y usted (La Liendra) sabe quién es (...) Yo soy re hetero y amo los hombres”, dijo, sin revelar el nombre.

¿Por qué Karina García no vive con su hija?

Isabella Vargas, hija mayor de Karina, ha estado muy activa en sus redes sociales opinando sobre la participación de su mamá en el reality de convivencia.

Recientemente estuvo como invitada al programa Buen Día Colombia donde contó, entre otras cosas, por qué no vive en Colombia con Karina. “Un día normal le dije a mi mamá que quería irme uno o dos meses a visitar a mi abuela (porque vive en Estados Unidos) y a aprender inglés. Me vine en marzo y la verdad yo empecé a estudiar, trabajar, me gustó y acá sigo”, afirmó.

Contó que, aunque no fue fácil separarse, la participante de La casa de los famosos la ha apoyado en sus proyectos y decisiones. “Para ella fue súper duro y para mí también, pero siento que para ella fue más complicado porque me dijo que me iba a dejar volar y cumplir mis sueños, porque yo le dije que me iba a ir uno o dos meses, pero ella en el fondo sabía que yo me iba a quedar y le dio muy duro. La verdad, al principio lloraba bastante”, contó la joven.

Sobre la participación de su mamá, dijo: “ella me contó, la verdad, como hace cinco meses. Me contó vía telefónica y para mí fue un shock, no creí que iba a pasar, me puse muy feliz, también vino y me visitó para contarme todo personalmente. Fue demasiado lindo, la verdad”.