Karina García, de LCDLF, contó por qué creció lejos de sus padres: “Me sentía muy sola”

Karina García, una de las participantes más populares de La casa de los famosos Colombia 2, sorprendió recientemente al exponer detalles desconocidos sobre su infancia, la cual estuvo marcada por la ausencia de sus padres.

La confesión hecha por la modelo y figura de redes sociales se dio como parte de la dinámica ‘línea de vida’. Allí, los concursantes del reality del Canal RCN recuerdan los momentos y eventos más importantes de sus vidas.

Papá de Karina García estuvo en prisión

Según contó la antioqueña de 34 años, su infancia no fue nada fácil debido a las carencias afectivas con las que creció, entre otras razones, por la ausencia de sus padres.

"Mi papá estuvo en la cárcel por 30 años y los motivos los conozco, pero no tanto. Yo solo sé que él me mandaba muchas cartas y me acuerdo de que yo las leía, pero me las escondían porque, según mi familia, era peligroso. Nunca tuve una figura paterna presente, aunque él siempre intentó buscarme", explicó la concursante de La casa de los famosos.

Karina García también mencionó que, tras recuperar la libertad y salir de prisión, su padre la buscó para pedirle que se conocieran y ella accedió. Sin embargo, se reservó los detalles de la relación que tienen actualmente.

De acuerdo con el relato de Karina García, su papá llegó a prisión antes de que ella naciera. Fotografía por: Canal RCN

“Mi mamá no pudo estar conmigo”, Karina García

Tras continuar con la ‘línea de vida’, Karina mencionó que la de ausencia de su padre no fue la única que enfrentó en estos primeros años de vida, pues su mamá tampoco estuvo presente.

“Mi mamá no pudo estar conmigo porque ella me dejó con mi abuelita Elcira. Ella me dejó cuando yo tenía un añito porque tenía que trabajar (...) En la casa había una foto grande de mi mamá y yo me quedaba llorando y diciendo: ‘Mamá, no te vayas’, pues me hacía mucha falta ¡Yo me sentía muy sola!”, aseguró entre lágrimas.

“Fue una buena abuela, pero como a ella tampoco la criaron con amor, entonces no tenía como transmitírmelo a mí. Nunca sentí amor en mi niñez, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi abuela… Fue duro", agregó Karina García, quien admitió que las consecuencias de dichas carencias afectivas en su infancia se hicieron evidentes unos años más tarde, cuando se dio cuenta que solía depender emocionalmente de sus parejas, quienes le hicieron vivir experiencias dolorosas.

Además, la concursante de La casa de los famosos mencionó que, en la actualidad, su madre se está recuperando del alcoholismo que padeció por muchos años.

El embarazo adolescente de Karina García

Otro de los momentos destacados en la ‘línea de vida’ de esta participante fue cuando habló de Isabella Vargas, su primera hija, quien llegó a su vida cuando tenía 14 años.

“Me echaron de la casa, pero al mes mi mamá me dijo que volviera a la casa. El papá de la niña estuvo ahí, pero es que a mí me pasó lo que les pasa a algunas mujeres y es que, cuando quedan en embarazo, le cogen como pereza al papá del bebé. Además, fue muy complicado porque yo era una niña, pero logré salir adelante”, concluyó Karina García, quien también es madre de un niño llamado Valentino Mesa.