Karina García se refirió a la reconciliación de Altafulla y La Toxi Costeña en LCDLF

Una de las eliminaciones más comentadas de La casa de los famosos fue la de Karina García, una de las concursantes más polémicas de esta temporada. La modelo paisa protagonizó fuertes discusiones con varios de sus compañeros y, durante sus últimas semanas en el reality, sus diferencias con Yina Calderón y La Toxi Costeña, quienes eran sus amigas, se volvieron tendencia.

García inició un controversial romance con Altafulla que fue cuestionado por sus propios compañeros dentro de la casa, ya que, según ellos, la pareja tuvo momentos íntimos delante de todos, faltándoles al respeto. Cuando Karina fue eliminada, casi toda la casa se alegró, especialmente porque ya no volverían a presenciar esa situación.

Karina García y Altafulla. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Qué piensa Karina García de Altafulla y La Toxi Costeña?

Esta semana hemos visto el ingreso temporal a la casa de algunos exparticipantes como Yaya Muñoz, Cristian Pasquel y Norma Nivia. Esta noche regresa nuevamente Karina García, por lo que hay mucha expectativa afuera por conocer la reacción de los participantes, especialmente de Altafulla y La Toxi Costeña.

Hace unas horas, Karen Sevillano y Vicky Berrío hablaron con Karina para conocer sus expectativas sobre su regreso temporal. La modelo aseguró que está emocionada por volver a ver a su pareja. “Llegar, hablar con él, pienso que él es una persona muy linda, muy noble, voy a mirar a ver cómo se está portando, no he visto muchas cosas, pero por ahí me llegan mensajitos, y nada, darle ánimo, que sea que es súper fuerte, que puede solito, que no necesita de nadie”, dijo.

También, se refirió a la cercanía que, tras su salida, Altafulla comenzó a tener con su examiga. “Estoy viendo que la están cogiendo contra él, le están hablando súper feo de mí, es algo que estoy viendo todo el tiempo y eso a él lo afecta de una u otra manera. Claramente no voy a permitir que me pasen por encima, que se sigan burlando de mis sentimientos así a la gente le de risa, yo sé que soy una persona demasiado valiosa y si ellos son amigos me parece chévere que parchen, pero que él también se de cuenta que ella se mantiene hablando mal de su mujer".

Por ahora, los participantes no tienen conocimiento que Karina ingresa esta noche a la casa. Los televidentes e internautas están a la expectativa por ver la reacción de todos.