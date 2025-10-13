Perros criollos se despidió: “Hasta aquí llega”. ¿Por qué y qué mas dijo Lokillo?

‘Perros criollos’ se convirtió en uno de los espacios digitales de comedia más exitosos del país. El proyecto que cuenta con el talento de Lokillo Florez, Juan Pablo Martínez -JP- y Julián Gaviria (el de las fotos), se presentó este sábado en el coliseo MedPlus de Bogotá.

Pese a que el show fue un éxito sus asistentes quedaron sorprendidos cuando se hizo un inesperado anuncio, que seguramente el MedPlus era el último escenario en el que estarían, pues sus creadores habían optado por tomarse un receso, por lo menos en Bogotá.

¿Dónde y cuándo nació ‘Perros criollos’?

Perros criollos, que nació en el 2023 sin mayor pretensión en un bar de la capital antioqueña, empezó a ganar fama no solo dentro de Colombia, sino en el extranjero. Los comediantes realizaron varias giras por estados Unidos y algunos escenarios europeos

El proyecto tuvo varios formatos o shows, uno de los más recordados fue ‘La Fiesta de los Criollos’, donde combinaban el humor, la música y el freestyle. Los acompañó el grupo Alkolirycoz.

¿Por qué se acaba ‘Perros criollos?

Los seguidores de los ‘perros’ o manada escucharon cuando el popular Lokillo dijo:

“No vamos a continuar grabando programas y no vamos a volver a hacer shows en vivo. Esto se debe a que nosotros desde que hicimos el primer programa en un bar, con 130 personas, nos prometimos una cosa: que no teníamos expectativas, ni de plata, ni fama, ni viralidad, ni nada. Queríamos hacer esto porque nos nacía del corazón; hoy por hoy, sin temor a equivocarme, puedo decir que marcamos un hito en la historia de la comedia en Colombia”, dijo el comediante que recordó los inicios del exitoso formato, al tiempo que mencionó que nunca tuvieron que recurrir a pagarle a alguien para sonar o alcanzar éxito, sino que fue un proyecto que contó con el favor del público siempre.

“Mientras afuera están los comediantes peleándose por quién es bueno y quién es malo, nosotros estamos aquí diciendo que los comediantes hacemos parte del entretenimiento de nuestro país, diciéndoles que hasta aquí llega ‘Perros Criolllos’. Solo nos queda por hacer la gira en España y un show en Bucaramanga”, dijo al revelar cuáles son los shows que tienen pendientes y con los que planean cumplir, para luego tomar caminos separados.

