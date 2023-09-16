Logo Revista Vea
Boyacoman, de ‘Día a Día’, se casó con Marcela Marenco. Así fue la boda religiosa

El humorista, también vinculado a ‘La Red’, se casó en ceremonia religiosa y campestre a dos años de haber dado el si frente a un notaria. Detalles de la boda con la modelo Marcela Marenco.

Por Redacción Vea
12 de octubre de 2025
Boyacoman, de Día a Día, se casó con Marcela Marenco. Así fue la boda religiosa
Fotografía por: Instagram Boyacoman

El pasado 8 de septiembre en el programa ‘Día a Día’ Boyacoman vivió una boda simbólica junto a Marcela Marenco, que le organizaron sus compañeros del programa matutino de Caracol Televisión.

Ahora, este 11 de octubre la pareja dio el si en una celebración religiosa, en una finca del municipio de Chía, al norte de la capital.

Al enlace acudieron amigos y familiares de los novios, que dos años atrás se habían casado por lo civil y tienen una pequeña llamada Guadalupe, quien fue la encargada de llevar las argollas.

La boda, realizada en la hacienda Arkadia del municipio cundinamarques contó con Alex Rodríguez como wedding planner.

Así se vistieron Boyacoman y su esposa en la boda

La excandidata al reinado de Miss Universe 2022, de 26 años, y el humorista, de 44, que se conocieron cuando grabaron contenido digital, lucieron trajes elegantes y convencionales para la ocasión.

Marcela se atavió de un vestido largo blanco, con corpiño, descubierto en la espalda y sin mangas. Llevó velo extenso, pelo suelto y un ramo de flores blancas en la mano. Fredy Eduardo Quintero, nombre de pila del comediante, llevó un traje azul claro de tres piezas: pantalón, chaqueta y chaleco; camisa clara y corbata de fondo azul noche y líneas claras.

Marcela y Boyacoman lucieron trajes blanco y azul claro en su boda religiosa

Marcela y Boyacoman lucieron trajes blanco y azul claro en su boda religiosa

Fotografía por: Instagra

Tanto en la capilla como el lugar donde se llevó a cabo la celebración, predominaron las flores blancas y el follaje verde.

El encargado de amenizar la celebración posterior a la ceremonia fue el cantante vallenato Rafa Pérez. Dentro de los invitados estuvieron Frank Solano, La negra Candela, entre otros. Boyacoman también colabora en Olímpica Stéreo y algunos de sus compañeros de la emisora lo acompañaron en su boda.

