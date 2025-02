Shakira y el curioso pago que recibió en sus inicios por un show de Navidad

Shakira puede ser perfectamente la artista colombiana que más factura en el mundo, también una de las latinas más ricas dentro del entretenimiento, sin embargo, como es apenas usual, en las historias de las estrellas de la música, en sus inicios, la realidad económica, era muy distinta.

La barranquillera, que comenzó en la música desde muy niña y que amenizó distintas reuniones sociales, recibió un particular pago en uno de sus primeros shows de su carrera. Así lo reveló al diario El Heraldo, Jaime Abello Banfi, quien se desempeñó como gerente de Telecaribe entre 1990 y 1995 y cerró el mencionado negocio con la cantante.

Los hechos datan del año 1993 cuando el canal llegaba a sus siete años de fundado, al tiempo que se preparaban para la celebración de Navidad con un especial. Shakira era sin duda la estrella local más apetecida del momento, pues pese a su juventud, nadie dudaba del talento. Tenía 16 años y fue contratada como parte del gran evento.

¿Por qué Shakira recibió como pago por un show una nevera?

Según declaró Abello, en aquel tiempo, era habitual que los pagos a los artistas se hicieron mediante la modalidad de canjes, así que en el caso de la artista se acordó que su contraprestación sería una nevera.

“Nosotros le propusimos pagarle con una nevera. Al otro que le pagamos con un televisor fue al músico monteriano Pablito Florez”, recordó Abello, actual director de la Fundación Gabo.

No obstante, la nevera no llegó pronto a la casa de la artista, por lo cual don William, su padre, quien fungía como su mánager en ciertos asuntos llamó a indagar por la causa de la demora.

“Me llamó el general (como solía referirse a Don William) y me dijo: ‘Jaime, tienes que ayudarnos porque no nos han dado la nevera’”, contó el ex gerente de Telecaribe.

La demora ocasionada por el almacén que había quedado al mando de la entrega, fue subsanada cuando el gerente nombró a la jefa comercial del canal Nira Figueroa sarmiento para que se encargara del caso. Así llegó el electrodoméstico a la casa de Shakira.

Otro aspecto que tocó Banfi en su charla con El heraldo fue el importante papel que tuvo su madre, doña Gina Banfi, en la carrera de Shakira, ya que fue por años su maestra vocal. Fue Gina, quien ya falleció, la encargada de prepararla para su presentación en Viña del Mar en el 1993 donde se alzó con un gaviota.

“Mi madre me decía: ‘Esta niña es un genio, va a llegar muy lejos, tienes que apoyarla en todo lo que puedas Jaime’, y yo le hice caso porque sabía del gran conocimiento musical de mi madre y también de su sexto sentido, ella sabía valorar muy bien cuando estaba frente a un gran talento y lo único que hizo fue moldear su estilo”, comentó Jaime Abello.

