Grupo Firme encendió El Campín en una gran noche del Órale Wey Fest

El estadio El Campín de Bogotá volvió a vibrar con la presentación de Grupo Firme, que ofreció un espectáculo lleno de energía, emoción y conexión con el público capitalino. Durante cerca de tres horas, la agrupación mexicana repasó sus éxitos y convirtió la velada en una auténtica fiesta, en el marco del Festival Órale Wey Fest, que reunió a miles de asistentes.

La jornada también contó con la participación de destacados artistas y agrupaciones mexicanas como Clave Especial, Calle 24 y Gabito Ballesteros, quienes aportaron su estilo y talento a la noche con esencia azteca. Cada uno de ellos mantuvo arriba el ánimo del público, que no dejó de cantar y corear sus canciones desde el inicio hasta el cierre del festival. La lluvia no fue impedimento para disfrutar hasta el final.

Así fue el show de Grupo Firme en el Campín de Bogotá

“Colombia, nosotros somo Grupo Firme y estamos felices de estar hoy con ustedes (…) Les prometo que la pasaremos de la chingada, porque esta noche es de ustedes y de nosotros solamente; así que los quiero ver a todos cantando y bailando sin parar”, dijo Eduin Caz, vocalista de la agrupación.

Durante su presentación, Grupo Firme recorrió algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio. Canciones como “Ya supérame”, “En tu perra vida”, “El tóxico”, “Cada quien”, “La tóxica”, “Decide tú”, “Yo ya no vuelvo contigo”, “Pídeme la luna” y “Gracias”, entre otras, hicieron parte de un show que combinó espectáculo, cercanía y el inconfundible sello de la agrupación de Tijuana.

El talento nacional también tuvo su espacio en el Órale Wey Fest con la participación de Yeison Jiménez, quien fue el único artista colombiano que estuvo en tarima. El caldense interpretó éxitos como “Se acabó”, “Hasta la madre”, “La llamada”, “Porque la envidia”, “Ya no, mi amor” y “MLP”, por nombrar algunos. Su presentación, que provocó la ovación del público, sirvió como puente perfecto entre las propuestas mexicanas y el sabor popular colombiano, completando una noche que quedará en la memoria de los asistentes.

Yeison Jiménez anuncia concierto en el Campín de Bogotá

“Nuevamente estoy aquí, en el Campín de Bogotá, un lugar que ocupa un espacio especial en mi corazón. Hace unos meses viví aquí mi primer estadio y aunque intento explicarlo, aún no encuentro palabras que describan todo lo que sentí (…) Esta noche les prometo que la vamos a pasar del carajo. Aprovecho para contarles algo que me llena de emoción: el próximo 28 de marzo estaré de vuelta en este mismo lugar, para mi segundo Campín con Mi Promesa Tour: La Revancha.”, aseguró el artista.

Se espera que esta noche cerca de sesenta mil personas provenientes de diversas partes de Colombia disfruten de la segunda fecha del Festival Órale Wey.