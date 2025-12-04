Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Grupo Firme encendió El Campín en una gran noche del Órale Wey Fest

La agrupación mexicana liderada por Eduin Caz, interpretó sus éxitos musicales y puso a cantar y bailar al público capitalino.

Por Jorge Andrés Bernal
06 de diciembre de 2025
Hace 15 años, Eduin Caz, originario de Culiacán, cantaba en los bares nocturnos para sobrevivir, lejos de imaginarse que se convertiría en una promesa de la música regional mexicana y que con su voz llenaría los estadios más grandes del mundo.
Fotografía por: Cortesía

El estadio El Campín de Bogotá volvió a vibrar con la presentación de Grupo Firme, que ofreció un espectáculo lleno de energía, emoción y conexión con el público capitalino. Durante cerca de tres horas, la agrupación mexicana repasó sus éxitos y convirtió la velada en una auténtica fiesta, en el marco del Festival Órale Wey Fest, que reunió a miles de asistentes.

La jornada también contó con la participación de destacados artistas y agrupaciones mexicanas como Clave Especial, Calle 24 y Gabito Ballesteros, quienes aportaron su estilo y talento a la noche con esencia azteca. Cada uno de ellos mantuvo arriba el ánimo del público, que no dejó de cantar y corear sus canciones desde el inicio hasta el cierre del festival. La lluvia no fue impedimento para disfrutar hasta el final.

Así fue el show de Grupo Firme en el Campín de Bogotá

Colombia, nosotros somo Grupo Firme y estamos felices de estar hoy con ustedes (…) Les prometo que la pasaremos de la chingada, porque esta noche es de ustedes y de nosotros solamente; así que los quiero ver a todos cantando y bailando sin parar”, dijo Eduin Caz, vocalista de la agrupación.

Vínculos relacionados

Miguel Ayala reveló nuevos y duros detalles de su secuestro: “La noche era lo más horrible”
Amparo Grisales vuelve a una telenovela en Caracol Televisión: “Es una bendición de Dios”
⁠Exesposa de Mario Yepes habló de su separación: “El tiempo es el único que da respuestas”
Karol G, Shakira y más colombianos lideran la lista de Spotify Wrapped 2025
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Durante su presentación, Grupo Firme recorrió algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio. Canciones como “Ya supérame”, “En tu perra vida”, “El tóxico”, “Cada quien”, “La tóxica”, “Decide tú”, “Yo ya no vuelvo contigo”, “Pídeme la luna” y “Gracias”, entre otras, hicieron parte de un show que combinó espectáculo, cercanía y el inconfundible sello de la agrupación de Tijuana.

El talento nacional también tuvo su espacio en el Órale Wey Fest con la participación de Yeison Jiménez, quien fue el único artista colombiano que estuvo en tarima. El caldense interpretó éxitos como “Se acabó”, “Hasta la madre”, “La llamada”, “Porque la envidia”, “Ya no, mi amor” y “MLP”, por nombrar algunos. Su presentación, que provocó la ovación del público, sirvió como puente perfecto entre las propuestas mexicanas y el sabor popular colombiano, completando una noche que quedará en la memoria de los asistentes.

Yeison Jiménez anuncia concierto en el Campín de Bogotá

“Nuevamente estoy aquí, en el Campín de Bogotá, un lugar que ocupa un espacio especial en mi corazón. Hace unos meses viví aquí mi primer estadio y aunque intento explicarlo, aún no encuentro palabras que describan todo lo que sentí (…) Esta noche les prometo que la vamos a pasar del carajo. Aprovecho para contarles algo que me llena de emoción: el próximo 28 de marzo estaré de vuelta en este mismo lugar, para mi segundo Campín con Mi Promesa Tour: La Revancha.”, aseguró el artista.

Se espera que esta noche cerca de sesenta mil personas provenientes de diversas partes de Colombia disfruten de la segunda fecha del Festival Órale Wey.

Por Jorge Andrés Bernal

Temas:

Grupo Firme

Grupo Firme en Bogotá

Concierto de Grupo Firme en Bogotá

Concierto de Grupo Firme

Festival Órale Wey Fest

Vea

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.