‘La Voz Senior’: Fabiola, de 72 años, cumplió sueño de bailar vals de quinceañera

El escenario de la segunda temporada de La Voz Senior se convirtió en una plataforma para disfrutar del talento de los cantantes mayores de 60 años y para verlos cumplir sus sueños, con ayuda de los entrenadores Nacho, Andrés Cepeda y Kany García.

Como toda una soñadora, María Fabiola pisó el ‘diamante’ para interpretar la canción Te voy a olvidar, de Alberto Aguilera. Rápidamente Nacho y Kany García se voltearon ante el talento de la antioqueña de 72 años, y la puertorriqueña le quitó a Cepeda la posibilidad de girar su silla.

María Fabiola cumplió sueño de bailar su vals de quince años en ‘La Voz Senior’

El presentador Iván Lalinde fue el encargado de llevarle la buena noticia a la oriunda de Medellín, que lleva más de 30 años viviendo en la capital colombiana. Con mucho orgullo, la madre de un único hijo y abuela de seis pequeños, les habló a los entrenadores del amor que siente todos los días cuando sale a vender arepas a la puerta de su casa, ubicada en la localidad de San Cristóbal.

“Me hacen fila, salgo a las 4:30 de la tarde y a las 7:30-8:00 ya estoy terminando de venderlas, siempre atiendo con el mismo cariño que trato a mi gente, casi siempre he vivido sola, con la compañía de mis sobrinos que viven aquí enseguida, soy una persona que me valgo por mí misma”, contó la mujer, que se considera una romántica y que siempre le ha cantado a la vida.

Además de impresionar a los entrenadores con su voz, y antes de elegir el equipo de Kany García, la concursante pidió la ayuda de los tres profesionales y de la banda del programa para cumplir un anhelo que tenía desde hace décadas. “El sueño que toda mi vida he tenido es bailar mi vals de quince, mis papás no me pudieron celebrar y una amiga de ellos, doña Myriam, fue la que me hizo un vestidito y me compró un ponqué”, confesó. “Yo quiero”, dijo Cepeda, e inmediatamente, y al tiempo con Nacho , se dirigieron al escenario y bailaron con María Fabiola un vals digno de fiesta de quince años.