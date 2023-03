Pedro Pascal, de ‘The Last of Us’: entre el exilio y el suicidio de su madre

El 2 de abril de 1975 nació José Pedro Balmaceda Pascal, en Santiago de Chile. Fue el primero de cuatro hijos del matrimonio del médico de fertilidad José Balmaceda Rivera y la psicóloga infantil Verónica Pascal.

En la época de su nacimiento, el país latinoamericano se encontraba bajo el régimen del dictador militar Augusto Pinochet. Cuando apenas tenía seis meses de vida, su familia tuvo que huir por ser socialistas afines a los opositores. “Había un sacerdote herido de bala en una pierna que llevaron a casa de mis padres. Mi padre lo acogió, lo escondió durante unos días y le curó la pierna. Yo era un bebé, mi hermana sólo tenía tres años y dice que tiene un vago recuerdo de estar muy enfadada porque nuestros padres habían puesto cosas de extraños en su habitación, incluidas armas. El cura fue detenido y torturado. Dio nombres y fueron a buscar a mi padre al hospital en el que trabajaba. Por casualidad llegó a sus oídos que estaban abajo, preguntando dónde encontrar al doctor Balmaceda. Mi padre se escabulle por atrás y busca a mi mamá, su hermana nos busca a mi hermana y a mí”, relató.

Debido a la situación, su familia tuvo que esconderse durante varios meses. Finalmente, pidieron asilo en la embajada de Venezuela y llegaron a Dinamarca. Luego de un año, llegaron a Estados Unidos donde ha vivido la mayor parte de su vida.

Pedro Pascal, víctima de ‘bullying’

Como si fuera poco, siendo un niño, Pedro Pascal comenzó a sufrir de bullying, lejos de imaginarse que eso le ayudaría a convertirse en actor, gracias a la ayuda de su madre. “No encajaba y me sentía muy solo. Como ocupaba mi tiempo, empecé a leer obras de teatro y a alquilar los clásicos… Mi madre siempre me apoyó increíblemente, nunca fue una madre escénica. A los 13 años, muy metido en el cine, leyendo obras de teatro, libros, tele, tele, tele, obsesivo con estas cosas, tuve la mala suerte de encontrar a pocos como yo. Era un mundo muy apegado al conservadurismo y sus privilegios donde no calzar era castigado –le confió en 2017 a su prima Paula Coddou, en una entrevista para la revista chilena Paula–. Había un grupo de cabros de mierda que fueron mis amigos el primer año y se transformaron en mis terrores de ahí en adelante. No disfruto recordando esa época”. recordó en una entrevista para la entrevista People.

Escándalo de su padre, otra tragedia en su vida

En 1995, cuando Pedro Pascal acababa de ubicarse en Nueva York para estudiar en la Tisch School of the Arts, se destapó todo un escándalo que involucró a su padre: una investigación redel diario local The Register reveló que los doctores Asch, Stone y Balmaceda, habían tomado, sin consentimiento, unos óvulos de mujeres en tratamiento para ser usarlos en otras pacientes que estaban en tratamiento de fertilización y que, más adelante, tuvieron hijos de esos óvulos. Fueron más de setenta denuncias, por lo que la clínica donde trabajaba el progenitor del actor tuvo que cerrar y ellos fueron acusados de fraude.

Cuando estaba a punto de ser proceso, Balmaceda huyó junto con su esposa y sus hijos, nuevamente para Santiago de Chile, aunque Pedro y su hermana Javiera se quedaron estudiando en Nueva York. “Crecí con mi familia en Estados Unidos y, de un día para otro, ya no había hogar para volver. De repente la idea del nido seguro había desaparecido. Fue impactante porque, los años anteriores, daba por sentada la vida privilegiada que teníamos en California. Nunca pensé que esto podría cambiar tan repentinamente como les pasó a mis padres cuando se convirtieron en exiliados. Todo se sentía frágil. Además, sabía que el matrimonio de mis padres estaba mal y que la tensión de esas circunstancias difícilmente iba a terminar. La vida de mi madre se sentía en peligro y la línea entre necesitarla, estar allá para ella, y finalizar mis estudios y seguir una carrera era un conflicto horrible. Sabía que mi mamá quería que yo siguiera en lo mío, nunca hubiese querido que lo sacrificara”, dijo.

¿Por qué se suicidó la mamá de Pedro Pascal?

Verónica no resistió toda la serie de inconvenientes que enfrentó su familia, entre ellos, su separación de su esposo. La depresión fue tan grande que, en el verano del año 2000, acabó con su vida. Por esa razón, a manera de homenaje, el actor decidió adoptar su apellido materno y dejó atrás el Balmaceda. “Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto… A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera. Fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella, aunque se haya ido. Eso me hace sentido”.