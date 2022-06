Masterchef Celebrity: Tatán Mejía no aguantó las lágrimas y esta es la razón

Tatán Mejía ha sido catalogado como uno de los mejores concursantes de esta temporada de Masterchef Celebrity .

La tensión en la cocina de RCN es cada vez más fuerte, y los participantes empiezan a sentir el peso de llegar a la semifinal.

El esposo de Maleja Restrepo volvió a demostrar sus dotes culinarias y confirmó que está más que preparado para llegar a la final del concurso, así como lo afirmó más de uno cuando se filtró quién podría ser la celebridad que ganara la competencia.

“Lo he buscado con muchas ganas”: Tatán Mejía, de Masterchef Celebrity rompió en llanto

En el capítulo más reciente del concurso de cocina de RCN, Tatán Mejía se convirtió en el tercer participante en ganar un lugar entre los 6 semifinalistas.

Su preparación de cerdo con champiñones y tocineta, que el mismo chef y jurado Jorge Rausch tituló con el nombre de Un cupo en la semifinal¸ le dio a Tatán efectivamente el lugar que tanto buscó.

Cuando Christopher Carpentier mencionó su nombre, el paisa no aguantó las lágrimas. De inmediato recibió el apoyo de sus compañeros. “Me da alegría porque ha valido la pena, lo he buscado mucho, lo he buscado con muchas ganas” dijo el deportista de 36 años con voz entrecortada, mientras secaba sus lágrimas.

Por su parte, celebridades como Cristina Campuzano , Isabella Santiago y Chicho aseguraron ante las cámaras de RCN que el concursante se merece el reconocimiento, pues todos son testigos de lo mucho que ha estudiado para lograrlo.

Con el anuncio, Tatán Mejía se salvó de ir a reto de eliminación y subió al balcón para acompañar a sus compañeros Ramiro Meneses y Chicho , quienes también ya hacen parte de los seis semifinalistas de Masterchef Celebrity.

Tatán llora de la emoción y felicidad en MasterChef Celebrity