Pablo Alborán conquistó Bogotá con ‘Global Tour KM0’ en el Movistar Arena

Con ‘Mis 36’, ‘Saturno’ y ‘KMO’, Pablo Alborán hizo vibrar al público colombiano. El artista español presentó el 14 de marzo el show que hace parte de su gira ‘Global Tour KM0’.

Desde temprano, muchos seguidores del artista español llegaron al Movistar Arena. Iban vestidos con prendas de color rojo, un guiño al tono elegido por el artista para representar su álbum ‘KM0’. Con el paso de las horas, el recinto se convirtió en un verdadero mar rojo, listo para el cantante, que llegó a Bogotá con su gira ‘Global Tour KMO’.

El espectáculo comenzó a las 9:00 p.m. Las luces del recinto se apagaron y el cantante apareció entre aplausos y gritos de emoción para interpretar ‘Clickbait’, uno de los temas más destacados de ‘KMO’, su más reciente producción discográfica. La conexión con el público fue inmediata.

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A lo largo de la velada, el malagueño llevó a sus seguidores por un viaje musical que combinó nuevas canciones con los éxitos que lo han acompañado durante su carrera. En el repertorio no faltaron temas como ‘Si quisieras’, ‘Vámonos de aquí’, ‘Saturno’, ‘KM0’, ‘Solamente tú’, ‘Mis 36’, ‘Pasos de cero’, ‘Quién’, ‘Recuérdame’, ‘Perfectos imperfectos’ y ‘¿Qué tal te va?’, temas que fueron coreados por los asistentes.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando el artista malagueño presentó a su invitada especial: la cantante costarricense Ana Sofía, quien en 2025 fue nominada a los Latin Grammy Awards en la categoría ‘Mejor Nueva Artista’. Con la interpretación de ‘Por fin’ arrancaron aplausos y ovaciones entre los fanáticos.

Entre luces, aplausos y miles de voces cantando al mismo tiempo, Pablo Alborán agradeció en varias ocasiones el cariño del público colombiano. “Bogotá una vez más, mil gracias. Tenéis que saber que os amo y que siempre os llevo en mi corazón”.