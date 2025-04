Piqué y Clara Chía terminaron después de tres años, asegura la prensa española

Desde hace varios meses, medios internacionales especulaban sobre una supuesta crisis entre Piqué y Clara Chía, la relacionista pública por la que el exfutbolista del Barcelona FC dejó a Shakira después de una década juntos.

Desde el 2022, cuando la intérprete de Ojos así y el empresario de Kosmos hicieron pública su ruptura, Clara Chía comenzó a protagonizar titulares en medios de comunicación. La prensa española comenzó a seguirle el paso a la nueva pareja, hasta el punto que, supuestamente, Chía habría entrado en una fuerte depresión debido al “acoso” que sentía de la opinión pública.

Cuando Shakira comenzó su gira mundial Las mujeres ya no lloran, Jordi Martin, uno de los paparazzis que ha revelado muchos detalles sobre ellos, afirmó que Clara, supuestamente, le habría puesto problema a Piqué por viajar constantemente a Miami a visitar a sus hijos Milan y Sasha, por lo que, al parecer, su relación estaba atravesando por una crisis.

Esta fue la primera foto que Gerard Piqué publicó en sus redes sociales junto a Clara Chía, meses después de confirmar su ruptura con Shakira. Fotografía por: Instagram @3gerardpique

Razones por las que, supuestamente, Piqué y Clara Chía terminaron

En las últimas horas, medios internacionales como People en español, revelaron que la periodista Adriana Dorronsoro reveló en el programa Vamos a ver, de Telecinco, que, supuestamente, el exjugador y su novia habrían terminado después de tres años juntos:

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro”, mencionó la reportera. “No sé si ese habrá sido el motivo o no, pero me confirman la ruptura”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus declaraciones están basadas en una supuesta información que le habría dado una fuente cercana a la pareja. Sin embargo, ninguno de los dos se ha referido al respecto, pues ambos han sido herméticos en dar detalles sobre su relación. “Ha habido crisis, hace unos meses apareció Piqué en Miami en una heladería con una chica pelirroja, pero es verdad que ha habido muchos rumores, me lo confirma el entorno muy cercano a la pareja. Ya no están juntos”, agregó la periodista.

Pese a que esa es la noticia que están en tendencia, el portal Mundo deportivo reveló nueva información hace pocos minutos. Este diario deportivo español desmintió la información de la periodista, asegurando que es falsa. Por ahora, los internautas han dejado sus impresiones:

“Claramente se esperaba”, “claramente Shakira está dando saltos de alegría porque al final le llegó el karma”, “nadie construye castillos sobre lágrimas”, “se viene nuevo temazo de Shaki”, “claramente se veía venir, lo que mal empieza mal acaba”, “todo lo que empieza acaba”, “deseando escuchar nueva canción de Shakira y creo que la gran mayoría de la gente se alegra de la noticia”.